Santa Cruz: De 60 camas para niños con dengue, solo 25 funcionan y no abastecen

La situación es desesperante. Úrsula Rojas lleva cuatro horas esperando una consulta para su hijo, de 14 años, que soporta los síntomas del dengue grave recostado en los sillones de la sala de espera del centro de salud San Antonio. Su niño precisa internación y, por eso, en primera instancia acudió al hospital de la Pampa de la Isla, que es el centro de referencia para pacientes con dengue, pero allí la respuesta del personal fue clara: “No hay espacios disponibles, solo hay 25 camas y están llenas”.

Este es el relato de una de las madres de familia que estuvo ayer penando en busca de espacio para su hijo con dengue, toda vez que ni con la habilitación del hospital de la Pampa, como centro de referencia, se ha podido dar abasto a la alta demanda de pacientes, en una epidemia creciente y que se ha ‘ensañado’ más con los niños. Esto en parte porque, de las 60 camas instaladas para niños con el mal en dicho hospital (en total se habilitaron 100; 40 para adultos), solo 25 están funcionando. Según las autoridades sanitarias, una de las dificultades ha sido la falta de pediatras disponibles para su contratación, por lo que apuntan a habilitar más espacios en el hospital Francés.

EL DEBER estuvo en el hospital de la Pampa y los testimonios de algunos padres que esperaban por pruebas de dengue para sus niños eran similares al de Úrsula. “No hay espacio. Mientras los niños no están sangrando, no los internan. Ayer (por el sábado) lo traje a mi hijo, de seis años, con fiebre alta. Los resultados dieron positivo a dengue y los laboratorios mostraban que sus defensas estaban bajas. El médico dijo que necesitaba internación, pero luego de verificar los espacios me dijeron que no había campo. Me pidieron volver en caso de sangrado o si su barriguita se le hinchaba. Hoy (por ayer) ya tiene dolor de estómago”, comentó Mario Valdivia.

Las autoridades explican

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Ríos, indicó que “hubo alguna dificultad” con las camas pediátricas del hospital de la Pampa debido a que, para su habilitación, se precisan de pediatras y en estos momentos no hay galenos con esa especialidad disponibles. Eso hace que, dependiendo de los turnos, el número de camas habilitadas oscile entre las 20 y 25, de las 60 pediátricas que dispuso la Alcaldía.

Ante esta situación, a decir de Ríos, los encargados de coordinación de redes de salud hacen gestiones permanentes para derivar pacientes donde hay espacios. Además, esta semana se espera tener listas otras 15 camas en el hospital Francés, que sí dispone de pediatras.

Por su parte, el secretario municipal de Salud, Raúl Hevia, indicó que la Alcaldía cumplió con la instalación de 60 camas pediátricas y 40 para adultos en el hospital de la Pampa, además de dotar de los insumos, por lo que deslindó responsabilidad en la contratación de especialistas.

Según datos del Sedes, en lo que va del año más de 8.000 personas han tenido síntomas de dengue en Santa Cruz y la cantidad de casos positivos llega a 1.908. El 45% de los afectados han sido niños.

Fuente: https://eldeber.com.bo