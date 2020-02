Santa Cruz: Delincuentes armados reducen a una familia en su casa y se llevan Bs 13.000

Ariel Melgar Cabrera

Al mediodía de este domingo, dos sujetos armados redujeron a una familia y se llevaron Bs 13.000 de una vivienda ubicada cerca del mercado Nuevo Abasto, entre noveno anillo y la avenida Moscú.

El reloj marcaba las 12:15, Hidalgo Vilca acababa de llegar a su casa junto a su esposa y tres hijos (una mujer y dos varones) cuando los delincuentes ingresaron a su habitación y los encañonaron.

“Entraron armados como si fuera su casa, me llevaron al baño, a mis hijos y mi esposa los encerraron en sus cuartos mientras ellos buscaban los objetos de valor», relató Vilca, de ocupación comerciante.

El hombre comentó que escuchó a su hija, de 23 años, llorar y creyó que estaba siendo atacada por lo que salió del baño, agarró un asiento de madera y se lo tiró al primer delincuente que vio.

“Con ese toco fui a enfrentarlos y me dispararon tres veces, pero no me acertaron, para mi suerte”, relató.

Tras ese breve enfrentamiento los dos antisociales huyeron, pero uno fue detenido y golpeado por Hidalgo y sus dos hijos, de 17 y 14 años.

El cómplice se subió a una vagoneta Rav 4, que la esperaba en una esquina y que era conducida por una mujer. Este motorizado intentó atropellar a las víctimas del atraco para salvar a su amigo.

“Nos hicimos a un lado y los delincuentes huyeron rescatando a su cómplice, logrando llevarse dos televisores plasma y Bs 13.000″.

Por este caso, agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen egaron al lugar de los hechos y recolectaron imágenes de cámaras de vigilancia que captaron al vehículo de los ladrones. El caso está en investigación.

