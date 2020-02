Tras la llegada de Adebayor, una ex estrella del Barcelona podría jugar la Copa Libertadores

El jugador de 36 años llegaría en condición de agente libre y hay fue ofrecido a equipos de Colombia y Brasil. Además, el entrenador de Libertad de Paraguay, Ramón Díaz, descartó que fuese a ser refuerzo de su club: “Estamos contentos con el plantel que tenemos. Sé que hay tiempo para reforzar, el mercado está abierto. Pero hay que hacer un buen análisis, no me gustaría traer algo y que no lo tenga que utilizar”.