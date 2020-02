Un fallo tras otro: la insólita tanda de penales que dio a Andrés Iniesta un nuevo trofeo en el fútbol de Japón

No quedan dudas que Iniesta todavía tiene algunos años de carrera por delante, sobre todo si sigue desempañándose en una liga que no le demande tanta exigencia como lo es la japonesa. El diario Sport informó recientemente que el FC Barcelona repatriarlo en este mercado de pases pero al parecer el mediocampista no se moverá del Vissel Kobe para intentar lograr más éxitos, como por ejemplo la Champions de Asia.