Bank of America: EE.UU ya entró en recesión

Bank of America advirtió este jueves (19.03.2020) a sus inversores de que Estados Unidos ya ha entrado en una recesión a consecuencia de los efectos de la pandemia del coronavirus en la economía, pero anticipa que el efecto económico tendrá una corta duración.

«Estamos declarando oficialmente que la economía ha caído en una recesión, uniéndose al resto del mundo, y se trata de una caída profunda en la que se perderán empleos, se destruirá la riqueza y caerá la confianza», escribió la economista Michelle Meyer, del Bank of América, en una nota a inversores que fue publicada por la cadena de televisión CNBC.

La institución bancaria calcula que la economía estadounidense se «colapsará» en el segundo trimestre del año, disminuyendo en 12 por ciento el producto interior bruto (PIB), con lo que en todo 2020 el crecimiento económico sufrirá una contracción del 0,8 por ciento, dijo la funcionaria. «Aunque la disminución es severa, creemos que será bastante corta», agregó Meyer.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La economía estadounidense -que había empezado 2019 con un crecimiento cercano al 3 por ciento- acabó el año pasado con un avance trimestral del 2,1 por ciento, con lo que en todo el ejercicio pasado el PIB subió un 2,3 por ciento, una cifra modesta que ahora se ha visto amenazada por los efectos de la pandemia.

En sus previsiones, el Bank of America consideró que en el segundo trimestre del año se perderán cerca de un millón de empleos al mes, con lo que el índice de desempleo, que en febrero se situó en un 3,5 por ciento, prácticamente se duplicará, lo que reflejará la «magnitud del shock económico» que estamos sufriendo con el coronavirus.

El brote de coronavirus ya ha generado el pánico en los mercados de valores mundiales, y en lo que respecta a Wall Street, los índices Dow Jones y S&P 500 han caído un 30 por ciento respecto a los niveles máximos históricos que registraban el mes pasado.

Bank of América no es la única institución que vaticina una fuerte caída del PIB en Estados Unidos, ya que la entidad financiera JP Morgan calcula una caída del 14 por ciento en el segundo trimestre del año. Las previsiones del Bank of América no anticipan el inicio de la recuperación económica hasta abril, con un «retorno muy lento al crecimiento a partir de entonces y con la economía normalizándose en julio».

A medida que la economía continúa enfrentando un territorio desconocido, Meyer aseguró que la «salvación» vendrá de una acción agresiva. «En lo que respecta a la respuesta política, no debería haber un límite superior para el tamaño del estímulo, en nuestra opinión», argumentó.

ama (efe, New York Post, CNBC)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas.