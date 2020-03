Bolívar tendrá cuatro ausencias frente a Wilster

jueves, 12 de marzo de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Cuatro bajas tendrá la Academia para recibir el sábado a Wilstermann, por la fecha 12 del torneo Apertura de la División Profesional. Juan Carlos Arce tiene ahora un problema en el isquiotibial de la pierna izquierda, una dolencia distinta de la que tenía anteriormente, mientras que Erwin Saavedra terminó con un problema en el abductor de la pierna derecha y también será cuidado por el cuerpo técnico.

Las otras dos ausencias serán obligadas: el salvadoreño Roberto Domínguez fue expulsado en la pasada fecha cuando los celestes perdieron con Always Ready en El Alto, mientras que Marcos Riquelme acumuló su quinta tarjeta amarilla y tampoco podrá ser de la partida.

En los casos de Arce y Saavedra se optará por cuidarlos, ya que el siguiente miércoles los celestes recibirán en el estadio Hernando Siles a Palmeiras de Brasil por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores y la presencia de ambos es considerada vital para poder conseguir el segundo triunfo.

Jorge Pereyra, que disputó todo el partido frente a Tigre, volverá a ser titular frente a los aviadores. “Estoy cada vez mejor, me sentí muy bien con Tigre y poco a poco encontraré mi nivel. Personalmente pienso que tenemos que ser más efectivos y si hay situaciones, hay que marcarlas para estar tranquilos”, anotó

El técnico Claudio Vivas quedó conforme con la defensa que planteó en la Copa, sobre todo por mantener el arco en cero, razón por la que repetirá con Adrián Jusino y Teodoro Paredes. “En la Copa había que ganar, no es que Bolívar retrocedió, había que cuidar el resultado. Ahora tenemos que prestar atención al torneo local para no descuidarnos, ya que no podemos ceder más puntos”, sostuvo Paredes.

Los celestes realizaron ayer por la tarde un trabajo de orden regenerativo en la zona de Tembladerani.



