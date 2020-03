Bolivia: fuego cruzado entre los candidatos que quieren entrar al balotaje con el MAS de Evo Morales

No sólo Juntos y CC, las dos alianzas que disputan palmo a palmo el segundo lugar en las encuestas, se han enfrascado en la disputa mediática.También el candidato presidencial por Creemos, Luis Fernando Camacho, y su compañero aspirante a la vicepresidencia, Marcos Pumari,se han enfrentado al vicepresidenciable de Juntos. “Samuel Doria Medina no cree en el poder de nuestra gente. Por eso propone más de lo mismo: privatizar las empresas estatales para que siga la corrupción. Nosotros No vamos a privatizar. Vamos a trabajar para volverlas productivas por el desarrollo de los bolivianos”, tuiteó Camacho.