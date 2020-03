Careo entre exvocales del TSE devela amenaza de muerte a Choque

Imagen referencial

El careo entre la ex presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque y la ex vocal, Flora Laruta, develó que tras las elecciones del 20 de octubre del 2019, existió una amenaza de muerte, informó el jueves el fiscal, Alexis Vilela.

«El Ministerio Público convocó a un careo entre Laruta y Choque, para que aclaren sobre una llamada telefónica que tuvieron el 21 de octubre del 2019, tomando en cuenta que existen contradicciones en sus declaraciones informativas», indicó Vilela.

Esa llamada, manifestó, fue para reclamar la paralización del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Según el Fiscal, en esa comunicación se mencionaron algunos aspectos calificados como políticos y que Choque recibió una llamada del Ejecutivo, donde le emplazan para que acelere el TREP y se tenga el cómputo final.

De acuerdo a Laruta, «Choque manifestó que en caso de no realizar el conteo rápido de votos me matarían, me van a matar», precisó Vilela.

Esos aspectos -acotó- son confrontados entre ambas personas dentro de la investigación por «fraude electoral» para establecer la veracidad de esos aspectos.

En principio, se manifestó que era una llama de coordinación que realizó Laruta a Choque, pero esa comunicación tiene otro desenlace diferente que es investigado, aseveró el Fiscal.

Fuente: ABI