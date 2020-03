Cuánto tiempo podría durar el coronavirus en una superficie

Un análisis de 22 estudios anteriores de coronavirus similares, incluidos el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) y el Síndrome Respiratorio de Medio Oriente (MERS) publicado en línea este mes en The Journal of Hospital Infection, concluyó que los coronavirus humanos pueden seguir siendo infecciosos en superficies inanimadas por hasta nueve días a temperatura ambiente. Sin embargo, pueden quedar rápidamente inactivos utilizando desinfectantes comunes, y también pueden disiparse a temperaturas más altas, escribieron los autores. Sin embargo, aún no está claro si el nuevo coronavirus se comporta de manera similar.

