Efectivos del DACI que participaron en operativo de Eurochronos fueron cambiados

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Manuel Ramos, informó el domingo que los efectivos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), que participaron en el operativo del asalto frustrado a la joyería Eurochronos, fueron cambiados.

«Actualmente está otro personal, ya ese personal no se encuentra (…). Lo que yo conozco, desde que me he hecho cargo es que todo el personal ha sido cambiado, incluso, hasta el año pasado», informó a los periodistas.

En las últimas horas se reveló que el 12 de julio de 2017, un día antes del asalto frustrado a la joyería Eurochronos, de la ciudad de Santa Cruz, las autoridades de la FELCC ya tenían conocimiento de ese operativo, que se saldó con una balacera que terminó con cinco muertos y ocho heridos.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Ramos explicó que la FELCC coadyuva en todos los actos investigativos de lo que sucedió en ese operativo policial y prueba de ello cuatro efectivos son procesados ante la justicia ordinaria.

«La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen desde un principio ha brindado toda la colaboración para que este caso pueda esclarecerse, entiendo que a la fecha hay cuatro miembros de la institución que han sido identificados, que habían tenido algún tipo de participación y se les está sindicando por esta situación», sostuvo.

El viernes, la Fiscalía informó que cuatro policías, que participaron en ese operativo, serán cautelados por homicidio culposo y la audiencia de medidas cautelares se realizará el 3 de marzo, en la ciudad de Santa Cruz.

Según información difundida por medios de comunicación, de los funcionarios policiales procesados, cuyos nombres no fueron revelados, dos fueron dados de baja de la institución verde olivo y otros dos siguen prestando servicio. Entre los investigados también se encuentra el exdirector de la FELCC, Gonzalo Medina.

kpb/

Fuente: ABI