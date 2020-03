El chavismo: enemigo de la justicia y símbolo del totalitarismo

Mauricio Ochoa Urioste

El filósofo estadounidense, John Rawls, catalogado como uno de los máximos exponentes del así llamado liberalismo contemporáneo, puso especial foco de atención en la justicia, que fue para él considerada la primera virtud de las instituciones sociales. ¿Cómo se entiende esto de mejor manera?. En primer lugar, la llave para una sociedad mejor es un contrato social justo entre el Estado y los individuos, y así, las necesidades de estos últimos deben ser tratadas igualmente. Lo anterior, cobra en Rawls mayor significado que en otros filósofos del siglo XXI, pues son las mismas instituciones – y no tan sólo un enunciado – las que deben ser justas.

A su vez, las desigualdades económicas y sociales pueden conllevar injusticias que favorecen a unos en detrimento de otros, y es precisamente este desequilibrio el que debe ser corregido por las reglas que gobiernan nuestras instituciones sociales, como son los sistemas de salud, electoral o educativo.

A su vez, la filósofa alemana Hannah Arendt, ofrece una descripción bastante detallada de la ideología contraria al totalitarismo – expresado bien en la Alemania nazi, como en la URSS de Stalin, entre muchos otros ejemplos -. Para Arendt, los eventos ocurren y son registrados como historia. Sin embargo, la verdad de tales eventos puede ser distorsionada con los siguientes afanes: a) justificar una acción política particular; b) garantizar la revelación de los hechos en un momento más conveniente; c) asegurar la respuesta deseada en momentos de crisis (elecciones, guerra, etc.); d) reescribir la historia para favorecer a ciertas personas o priorizar ciertos hechos. Por consiguiente, al menos en teoría, todo hecho conocido y establecido puede ser negado.

A lo largo de la historia política reciente en Venezuela, observamos con meridiana claridad que el sistema político establecido por el chavismo, puso de relieve un caudal inconmensurable de injusticias, en los planos institucional, educativo, económico, sanitario, etc. Y por otra parte, se devela que la historia escrita en los libros de la arquitectura revolucionaria del ALBA y sus precursores – entre los que se encuentran los mismos adalides del chavismo – ha distorsionado para beneficio de unos cuantos los hechos ocurridos. La propaganda chavista en medios de comunicación es la expresión culminante de una serie de falsedades y antojos a sazón de los gobernantes de turno, que no tiene parangón en la historia latinoamericana reciente.

El chavismo – con millones de refugiados y exiliados – además de incontables asesinatos, torturas, violaciones a los derechos humanos, hiperinflación, crisis humanitaria, manipulación de la verdad histórica, etcétera, es sin duda el mejor ejemplo de lo que no debe hacerse para alcanzar la libertad y la justicia.

Es preciso, pues, que las futuras generaciones cultiven los valores y los principios del Estado de Derecho y la democracia, que tienen su connotación más esencial en el respeto de la dignidad humana, los derechos humanos y fundamentales. Los pueblos de América Latina han vivido años de zozobra, y no es posible ya en este avanzado siglo XXI, retroceder una vez más frente a los caprichos de los facinerosos de la política.