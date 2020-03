El MAS sube dos puntos y Mesa y Áñez muestran un sutil progreso

Leyla Mendieta

El Movimiento Al Socialismo (MAS) festeja en medio de la fragmentación de sus adversarios. Luis Arce, presidenciable del MAS, aumentó dos puntos su tendencia de voto en un mes: tiene el 33,3% de apoyo, según la encuesta elaborada por Ciesmori. Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC) llega al 18,3%; y Jeanine Áñez, de la alianza Juntos, tiene un 16,9% de respaldo. Ambos se disputan el segundo lugar y tuvieron una leve ventaja. Luis Fernando Camacho, de Creemos, descendió y ahora llega al 7,1%.

Cies-Mori lanzó su segunda encuesta, realizada entre el 5 y 11 de marzo, a un universo de 2.243 personas en 100 ciudades y localidades del país (urbana y rural) para Unitel, Red Uno y Bolivisión.

En la primera, publicada hace un mes, Arce tenía un 31,6% de apoyo, mientras que Mesa llegó a un 17,1%, Áñez al 16,5% y Camacho tenía el 9,6%. El orden de los lugares no se modificó, pero se ve que el MAS creció dos puntos. Camacho descendió.

Para la vocera y jefa de campaña del MAS, Marianela Paco, la encuesta refleja una pequeña muestra de lo que la ciudadanía siente, por lo que el respaldo lo asumen con serenidad, seriedad y respeto. En este sentido, afirmó que las líneas a seguir se centran en la automovilización, autoconvocatoria y autorreflexión para conservar la unidad orgánica del partido.

Debido a la coyuntura, desde el MAS optarán por hacer campaña a través de canales digitales (redes sociales). Paco apuntó que existe confianza y eso se refleja en las encuestas. “Ante una hipotética segunda vuelta será la conciencia del pueblo boliviano la que se imponga”, resaltó.

Disputa entre Mesa y Áñez

En el segundo lugar está la pelea. Mesa y Áñez se disputan ese puesto. El primero un punto, mientras que la presidenta-candidata solo aumentó un 0,4%. Camacho bajó dos puntos con respecto a la encuesta de hace un mes.

Edwin Herrera, dirigente de Juntos, remarcó que esta elección es una disputa entre tres candidatos: Arce, Mesa y Áñez. Dejó a un lado a Camacho y consideró que la mandataria es la mejor opción entre los adversarios del MAS.

“Empezaron las tendencias del electorado. Se está expresando un decantamiento en los candidatos. Los tres primeros suman un 68% y eso demuestra que ésta es una lucha entre tres y dos por vencer al MAS. En este decantamiento baja el candidato de Creemos (Camacho) y eso demuestra que solo tiene apoyo regional”, dijo Herrera.

Sobre la encuesta, el politólogo Marcelo Silva resaltó que la candidatura de Áñez se estanca debido a que su campaña está conectada con la gestión de gobierno. “Se maneja de acuerdo a la gestión pública. Si a Áñez le va mal en la gestión, le irá mal en la campaña. Y hay gente que empieza a creer que la gestión de gobierno de Jeanine Áñez no es buena”, detalló.

En CC existe serenidad ante los resultados. El jefe de campaña de la alianza que postula a Mesa, Ricardo Paz Ballivián, resaltó que el binomio Carlos Mesa-Gustavo Pedraza mantiene su nivel y se muestra como la mejor opción entre los adversarios del MAS. Además, el estratega consideró que la tendencia no cambió mucho respecto a la intención de voto que publicó hace un mes.

“Lo que está claro es que hay algo más de un 60% que tiene claro que el MAS no debe volver al Gobierno. De ese 60%, un 40% votará por Carlos Mesa y un 20% que aún no se decide por Áñez o por Camacho. Hablar de una segunda vuelta cuando todavía se disputa la primera vuelta no es serio”, recalcó Paz Ballivián.

Al respecto, el analista Carlos Cordero consideró que según los datos de la encuesta una segunda vuelta es “inminente” y que existen dos grupos de candidatos. El primero Arce, Mesa y Áñez y, el segundo, que reúne a Camacho, Chi Hyun Chung, Jorge Quiroga y Feliciano Mamani. “Áñez está en tercer lugar, lo dijo la primera encuesta y lo dice esta última. Mesa es el candidato que pelea con el MAS”, consideró Cordero.

En Creemos respetan los resultados de la encuesta, pero no la validan, ya que muestra a Camacho en cuarto puesto y el único postulante que descendió. El vocero de esa alianza, Edwin Bazán, señaló que “esta elección es una lucha entre la vieja política y Luis Fernando Camacho”, y expresó que este estudio no tiene credibilidad porque muestra segundo en Santa Cruz al exlíder cívico.

Chi Hyun Chung descendió a un 3,8%, Feliciano Mamani tiene un 1,9% y Jorge Quiroga llega al 1,7%. ADN no tiene apoyo.

Fuente: El Deber