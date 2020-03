Expresidente Macri advierte: ‘El populismo es más peligroso que el coronavirus’

El ex presidente Mauricio Macri salió de ese silencio que le agradecían sus aliados radicales para volver a soltar una frase que generará polémica. En plena crisis global y con la llegada del coronavirus a la Argentina, el ex mandatario aseguró: «Para mí, algo mucho más peligroso que el coronavirus es el populismo. El populismo lleva a hipotecar el futuro. Compromete no solo el desarrollo sino el futuro básico de las comunidades. Además, ha desarrollado un sistema de decir que ellos son los que representan al pueblo». «Ellos necesitan gobernar sin contrapesos para poder imponer todas las arbitrariedades que niegan los avances del mundo y de la tecnología”, dijo el ex presidente, que durante su gobierno hizo desaparecer el Ministerio de Salud y está siendo cuestionado por no ocuparse de la campaña contra el dengue.

Macri no hizo caso a sus socios radicales: Alfredo Cornejo había elogiado su «silencio» después de la otra frase que desató polémica del mandatario. Fue cuando dijo sobre la deuda externa que dejó: «Yo les decía: cuidado que yo conozco los mercados. Un día no te prestan más plata y nos vamos a ir a la mierda. Ellos me decían ‘no, seguí’”, sostuvo en su momento el ex presidente, con lo que pareció culpar a su equipo económico de la crisis que produjo su gobierno. Luego de esa frase, que no sólo le generó críticas externas, sino que planteó un cimbronazo dentro de Juntos por el Cambio, Macri se volvió a llamar a silencio. Algo que se terminó con su nueva frase polémica.