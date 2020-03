La clase media no va MAS

Hace apenas unas semanas, el cocalero prófugo justificaba su elección de Luis Arce Catacora como candidato a presidente del MAS, por encima del líder indígena David Choquehuanca y el dirigente cocalero y discípulo suyo, Andrónico Rodríguez. Decía que el ex ministro de Economía era una carta ganadora para reconquistar la clase media que le dio la espalda en los últimos años y que provocó su derrota en el referéndum del 21 de febrero de 2016 y que lo obligó a recurrir al fraude el 20 de octubre de 2019. Pese a que el partido de Morales figura primero en las encuestas, la clase media no tiene miras de cederle un mínimo de votos que le asegure un triunfo holgado y mucho menos la recuperación del poder. La prueba es la reacción del ex vicepresidente Álvaro García Linera, quien se refirió a las movilizaciones de octubre y noviembre de 2019 como una sublevación de las clases medias racistas contra la igualdad. La otra evidencia es la recurrencia del MAS a los métodos violentos y el terrorismo que tanto desprecian los votantes urbanos.

Fuente: eldia.com.bo