La nueva amenaza obliga a redistribuir los ítems

El brote de coronavirus obligó a las autoridades departamentales a replantear la distribución de los ítems comprometidos por el Gobierno para el fortalecimiento de los hospitales de tercer nivel, durante la crisis hospitalaria por la gran epidemia de dengue. No obstante, ante la nueva amenaza a la salud de la población (Covid-19), las autoridades han decidido priorizar a los hospitales de referencia de coronavirus en la asignación de los nuevos cargos.

“Hemos dispuesto que en tanto se pueda tener todo el equipamiento completo en varios de los hospitales, los ítems que el Ministerio de Salud había ofertado para el fortalecimiento de los hospitales sean distribuidos a las unidades de aislamiento del San Juan de Dios y del D-5”, indicó el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Ríos, al explicar que son aproximadamente 300 cargos que serán asignados progresivamente a la red de hospitales de atención del coronavirus, empezando por el centro de referencia del D-5 y por el San Juan de Dios, donde ya se ha iniciado este proceso.

El gobernador Rubén Costas explicó días atrás que el plan de intervención o de contención del coronavirus contempla la habilitación de 200 camas en la ciudad capital, 100 en los municipios de provincia y 200 en el nuevo hospital de tercer nivel de Montero.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Como lo ha instruido el gobernador hemos iniciado las gestiones para la habilitación de más camas, (además de las que se han instalado en el D-5 y en el San Juan de Dios)”, dijo Ríos.

En la ciudad capital, además del centro del D-5 y de los hospitales San Juan de Dios y Japonés, se tiene previsto habilitar camas en cuatro hospitales municipales que disponen de espacios.

Ríos aclaró que entre estos no está el hospital municipal El Bajío, donde hace algunos días un grupo de profesionales indicaba que no tenía condiciones para atender casos del mal, pues no disponen de los equipos de bioseguridad.

Asimismo, el director del Sedes recordó que los hospitales que atienden emergencias deben tener sus unidades de triaje para que los pacientes con afecciones respiratorias puedan ser asistidas en estos espacios. Los médicos que cubran estos servicios, solo precisan de barbijos y guantes, toda vez que solo deben hacer la consulta y no es su responsabilidad la toma de muestras”, dijo Ríos.

Llegaron 2.500 reactivos

Por otro lado, el ministro de Salud, Aníbal Cruz, informó de que el país cuenta con la cantidad suficiente de reactivos para detectar casos de coronavirus. “Han llegado 2.500 reactivos y próximamente llegarán otros 7.000, con lo cual tenemos lo suficiente para poder hacer los diagnósticos a los pacientes”.

Asimismo, ayer el Consulado de China entregó a la Gobernación de Santa Cruz dos detectores infrarrojos de temperatura y también se confirmó la donación de barbijos y de 1.000 reactivos de parte del expresidente de la plataforma comercial Alibabá.

Fuente: https://eldeber.com.bo