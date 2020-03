La Paz registra la marcha de mujeres más masiva de los últimos años

#P7Informa #8M

Se lleva a cabo en la zona norte la marcha en contra de la violencia hacia la mujer y en pro de sus derechos. La manifestación pasará por el centro de la ciudad de La Paz. uD83DuDCF7 Paulo Lizárraga / Página Siete pic.twitter.com/cqfaA3oc9w — Página Siete (@pagina_siete) March 9, 2020

Del mismo modo, participaron los familiares de los fallecidos en Senkata con el mismo pedido de justicia.

«No somos vándalos, no somos borrachos, somos familiares. Los que han muerto eran hijos padres y hermanos. Queremos justicia. No somos de izquierda ni de derecha, no somos del MAS», dijo una de las viudas en el acto central en el frontis de la Biblioteca municipal.