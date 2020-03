La sub 23 y legionarios para ir a Brasil y un equipo de altura para recibir a Argentina en La Paz

El plan del seleccionador César Farías, esta rayado. La Verde se estrena en las eliminatorias ante la Canarinha (27/03) en Recife, y luego recibirá a Argentina (31/03) en La Paz

Mauricio Cambara

César Farías explicó parte del trabajo que ya se ejecuta apuntando a las eliminatorias. Presentó a Pablo Escobar como su ayudante. Foto: FBF

Las eliminatorias rumbo a Catar 2022 están a la vuelta de la esquina y desde la FBF ya están metidos de lleno en el plan que se ejecutará con César Farías al frente de la Verde. Lo que se anticipó es que el trabajo comenzará el jueves 12, en Santa Cruz, con un grupo de jugadores que en su mayoría serán los sub 23 que participaron en el Preolímpico de Colombia.

Estos jugadores se enfocarán en Brasil, rival de este 27 en Recife y a quienes reforzarán algunos de experiencia o legionarios. El resto se quedará en La Paz para trabajar de lleno en la velocidad y en la estrategia que se utilizará para aprovechar al máximo los 3.600 msnm. Este grupo estará conformado en su mayoría por futbolistas que juegan en la altura.

“Juega a favor de nuestro país que tres equipos de altura vienen siendo los más importantes en el campeonato, Bolívar, The Strongest y Wilster y al que se sumó Always Ready que está aspirando a competir en planos importantes con una gran cantidad de jugadores de jerarquía”, dijo Farías en conferencia. Con esto ratificó la apuesta para el duelo ante Argentina.

Para Farías la sub 23 siempre una apuesta clave en su proyecto ya que “obtendremos la reserva para las clasificatorias”, dijo en su momento. Fue por eso que al Preolímpico de Colombia llevó a todo su cuerpo técnico para sacarle el máximo provecho a la convivencia con los jugadores, además de tener más de cerca resultados de una evaluación planificada.

Está previsto que la nómina oficial se anuncie este lunes en Santa Cruz, ciudad donde ya se monta la logística para el entrenamiento. Hace unas semanas, Farías se trasladó hasta Recife para evaluar la cancha y el hotel de concentración de la selección. Luego el cuerpo técnico retornará al país y se enfocará de lleno en Argentina, el rival de 31/03 en el Siles.

Farías cree que a partir del segundo semestre del año luego de la Copa América 2020, Bolivia será otra y a partir de enero su nivel también crecerá. “Se trata no de ganar partidos sino de clasificarnos a un Mundial y de competir bien en el Mundial”, dijo optimista Farías que apuesta con todo también a las menores apuntando a la sub 15, 17 y 20.

En la oportunidad se presentó a Pedro de Pablos, Alejandro Foglia y a Pablo Escobar oficialmente como parte del cuerpo técnico. El objetivo es reforzar el trabajo porque desde la fecha tres de las eliminatorias se jugará paralelamente un torneo sub 20 que apunta, sobre todo, al descubrimiento de nuevas figuras. El lunes comienza la labor en cancha. “Voy a ayudar a un país que me abrió las puertas, que me adoptó y a la que voy a defender a mil por mil”.

Fuente: https://eldeber.com.bo