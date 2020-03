Ministerio Público pedirá que se amplíe la detención preventiva del gobernador Urquizu

El fiscal anticorrupción, Daniel Fernández, dijo que la comisión de fiscales está analizando qué tiempo más requerirá para la investigación y que, en función a eso, solicitará la ampliación.

El Ministerio Público pedirá la ampliación de la detención preventiva del gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu (MAS), quien este viernes cumple tres meses en prisión en el penal de San Roque, imputado por abandono del cargo durante los conflictos por el fraude electoral, incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes públicos y otros delitos, a denuncia del abogado Luis Ayllón.

La comisión de fiscales señaló este martes que el plazo de tres meses para la detención preventiva dispuesta por un juez se cumple este viernes y por ello pedirá la ampliación de este plazo porque hay nuevos elementos para la investigación.

Pese a estar en la cárcel, Urquizu no renunció al cargo y pidió licencia inicialmente por diez días, después por tres meses, plazo que también se vence este mes. La Asamblea Legislativa Departamental eligió un gobernador interino durante la ausencia de Urquizu, que pretende retomar el cargo cuando abandone la prisión.

El fiscal anticorrupción, Daniel Fernández, informó de que la comisión de fiscales está analizando qué tiempo más requerirá para la investigación y en función a eso solicitará la ampliación.

El lunes, el juez Gary Bracamonte rechazó la cesación a la detención preventiva del gobernador chuquisaqueño.

El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó de que la autoridad política departamental, en la audiencia, devolvió tres pasaportes como muestra de que no tiene por qué salir del país o darse a la fuga, pero eso no desvirtúa que esos documentos no estén vigentes, además reclamó la situación de su salud y la Fiscalía le recordó que Urquizu no quiso someterse a un tratamiento.

