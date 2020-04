Motociclista Fuentes: (A los soldados) los mandaron a la guerra con las armas equivocadas

martes, 31 de marzo de 2020 · 10:06

paginasiete.bo

Juan Carlos Toro / La Paz

El piloto de motociclismo Fabricio Fuentes, quien tuvo la oportunidad de competir en el rally Dakar, expresó su preocupación por las condiciones en que los militares salen a hacer su patrullaje en el municipio de Villa Montes durante la cuarentena decretada por el coronavirus. Considera que “los mandaron a la guerra con las armas equivocadas”.

El pasado domingo el deportista tuvo la oportunidad de compartir con una cuadrilla de militares que brindan seguridad por la zona en la que vive, les preparó una cena como muestra de solidaridad.

“Ví con desagrado y preocupación que los soldados exponen su salud. Pido a las autoridades que seamos responsables y darles las condiciones necesarias, acá no es lo económico, es la realidad de los militares”, señaló el deportista.

“Para esto es importante dotarles de equipo de bioseguridad, mínimamente, porque ellos son nuestros niñeros, cuidan que cumplamos la cuarentena, que no salgamos. ¿Se pusieron a pensar si los soldados tienen una cantimplora de agua o están comiendo?”, añadió el villamontino.

Fuentes considera que no es quien para cuestionar estos temas, pero sí se solidariza por quienes exponen su salud por la población, como los policías, militares y médicos.

“Estaban con la ropa camuflada y su arma, pero esto no es guerra, es una cuarentena por un virus. Creo que debemos tener otras armas como el equipo de bioseguridad. Los barbijos que usan los militares son los más baratos, no te protegen nada y ellos están en contacto con los transportistas y otras personas, están expuestos y se protegen con un barbijo de un boliviano, es algo que no se puede creer”, lamentó.

Contó que la cuadrilla recibió la cena con el mayor agradecimiento, pero a los 10 minutos comenzó a caer una lluvia torrencial en Villa Montes y estos no contaban con los impermeables para protegerse.

Luego del aguacero, la preocupación del corredor era el calor insoportable, que con la humedad se hace mayor y la mayoría de los soldados “son del occidente, de La Paz, Oruro”, por lo que anticipó que sería difícil que soporten las altas temperaturas.

Instó a la población en general a que cumpla con la cuarentena y más luego de que se confirmó el primer caso positivo en el departamento de Tarija.

En lo personal, contó que cumple con una labor física en el gimnasio de su casa y en el patio tiene la oportunidad de trabajar en bicicleta para mantener el estado físico.

Su siguiente meta es volver a competir en el Rally Dakar, para ello participó en una prueba internacional en Argentina, en agosto disputará un evento en Brasil y posteriormente estará en el Rally de Marruecos, que es una carrera de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).