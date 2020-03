Murillo ordena ciberpatrullaje contra la desinformación y lanza advertencia a Arce

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que se realizará ciberpatrullaje en las redes sociales y que se realizarán procesos judiciales contra quienes desinformen, respecto a la pandemia del coronavirus.

En especial, lanzó una advertencia al candidato del MAS, Luis Arce, para que evite desinformar a través de su gente.

“Algunas personas de mala fe, aprovechándose de esto, tratan de desinformar en redes sociales. Hemos ordenado a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y a nuestros departamentos correspondientes del Ministerio de Gobierno, hacer ciberpatrullaje. ¿Qué quiere decir ciberpatrullaje? Vamos a revisar redes sociales y a la gente que esté desinformada también tendrán procesos legales y penales, porque no podemos andar desinformando a la gente”, dijo Murillo.

“Yo les pido a los políticos, especialmente al candidato Arce, que no haga desinformar con su gente. Les pido por favor a los del Movimiento al Socialismo que no hagan política, estamos luchando para que no haya pérdidas de vidas humanas. Con la vida no se debe jugar y no lo vamos a permitir”, agregó el Ministro.

Disciplina

Murillo señaló que en la lucha contra el coronavirus, “no es tan grave es la enfermedad”, sino lo más grave es la desinformación y la indisciplina, falta de conciencia de algunas personas.

Recordó que hay medidas sencillas para la prevención: “Primero, no salir de casa; segundo, lavarse las manos; tercero, no darse la mano; cuarto, no estarse besando”.

“Basta de besitos por un tiempo, después de que pase esto nos vamos a abrazar todos contentos y vamos a festejar”, agregó.

