Murillo sobre la Villa: «No es un tema de favor, se acata, se obedece»

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, expresó que el uso de la Villa Suramericana para albergar a los bolivianos repatriados de Chile que deben permanecer en cuarentena por el riesgo del coronavirus «no es un tema de favor, sino que se acata, se obedece».

La declaración se da en medio de los disturbios que se registraron en la Villa Suramericana por parte de vecinos de La Tamborada, en la zona sur de Cochabamba, que se ponen al uso de estas instalaciones para sospechosos del Covid-19.

Explicación

Murillo manifestó:» He escuchado algunos comentarios maliciosos que no estamos controlando nada, falso».

Siguió: «Lamentablemente por los problemas que hay en Chile han despedido a muchísimos bolivianos de sus trabajos, esos bolivianos tiene que regresar a su patria, no les podemos cerrar la frontera».

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Detalló: «Cuando hemos visto entrar porque hay peligro en Chile, porque es un país donde sea disparado el coronavirus qué hemos hecho los hemos metido en un cuartel, primero, eran 20 después 40 y ayer por último era 290 de diferentes partes del país».

Continuó: «No podíamos tener 290 personas en un cuartel sin las condiciones necesarias, entonces hemos hecho una inventariación de qué departamentos correspondían y todo, primero hemos mandado una brigada de médicos, todos están bien, ninguno presenta ningún síntoma, pero por seguridad los hemos mandando a sus regiones y los hemos metido en cuarentena, aquí están en la Villa Olímpica en cuarentena no pueden salir, si salen va a ir a la cárcel».

Anunció: «Hay orden que no pueden salir y está resguardado por la FFAA y Policía Nacional, los buses en que han venido han venido resguardando. Se está desinfectando se está haciendo todo».

«Hay algunas personas que les molesta lo siento, usaremos la fuerza, usaremos la fuerza y las FFAA y la Policía tienen la orden de usar la fuerza necesaria a quienes no quieran obedecer. Este no es un tema de favor, este es un tema de que se acata, se obedece», reiteró.