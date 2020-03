Nueva York considera el cierre total de la ciudad ante el incremento del COVID-19

De Blasio también hizo énfasis y una comparativa de gran relevancia al mencionar que la situación actual se parecía mucho a las que se viven en periodos de guerra en que los suministros básicos y la comida no están asegurados. En relación a ello, el gobernador mencionó que si el gobierno federal no se da cuenta del equivalente mencionado, no podrá ser posible que las localidades puedan realizar los ajustes necesarios que se necesitan.