Partidos de la Liga se jugarán el fin de semana sin público y a puerta cerrada

Los partidos que se disputarán este fin de semana, a raíz del decreto emitido por el Gobierno transitorio por el coronavirus, se jugarán a puerta cerrada y sin público, según adelantaron fuentes allegadas a la Federación Boliviana de Fútbol.

Los cotejos de este fin de semana son: Sábado 14 de marzo, en la ciudad de La Paz, Bolívar Vs. Wilstermann y domingo 15, en Potosí, Nacional de Potosí Vs. Real Potosí y en la localidad de Montero, Guabirá Vs. Real Santa Cruz y el partido reprogramado, Oriente Vs. The Strongest, sin jugadores de la selección nacional.

Se prevé que a partir del lunes 15 de marzo, los clubes deportivos se reunirán en la sede la FBF, para determinar si los demás partidos se jugarán a puerta a cerrada o se suspenderán hasta el 31 de este mes.

