Percy, el alcalde al que le pesa la enfermedad y los años

Fuente: paginasiete.bo

Carolina Méndez/ Santa Cruz

El alcalde cruceño, Percy Fernández, sufrió una caída el pasado mes de febrero, fue sometido a una cirugía y se ausentó de su despacho 13 días. Algunos concejales denunciaron la falta de transparencia con la que se manejó la información respecto a su salud, se puso sobre la mesa la necesidad de un interinato.

Percy no estuvo. Su despacho en Parques y Jardines yacía vacío e incierto. El alcalde cruceño -que acaba de cumplir 81 años de edad- estuvo imposibilitado de ocupar el sillón del ejecutivo.

El 22 de febrero anunció a través de Facebook que sufrió una “caída por demás de burra” que le imposibilitaría asistir al “corso”. Pero el accidente no fue tan insignificante, ya que el alcalde tuvo que ser internado siete días en una clínica privada por una operación de cadera y una lesión en el hombro. A pesar de que su gabinete aseguró de que se encontraba “perfectamente”, tardó dos semanas en volver a su despacho. Lo hizo débil y en silla de ruedas.

“No sabemos quién nos gobierna. Santa Cruz es una ciudad tan importante. Si hasta antes de su caída ya sabíamos que el alcalde tenía dificultades para ejercer con todas sus facultades, ahora con esto no se sabe qué pensar. Hay una oscuridad sobre su real estado de salud”, señaló con preocupación la concejala Rosario Schamissedine.

Fernández, alcalde durante los últimos 15 años, es en realidad una figura pública desde el 1983, cuando ejerció como presidente del Comité Cívico. Desde entonces, ha sido electo como autoridad municipal en numerosas gestiones.

Su estado de salud se ha tornado todo un misterio, ya que se le ve cada vez menos en actos públicos. En redes sociales se especula sobre sus dolencias. Algunos concejales emitieron cartas pidiendo un informe médico para esclarecer la difusa situación del burgomaestre.

En busca de un alcalde interino

El concejal Tito Sanjinez (MAS) pidió públicamente que se emita un informe médico para que se analice la situación real del alcalde. “Ante la ausencia temporal e incapacidad física del alcalde se debe proceder a elegir un sucesor mientras dure la ausencia”, expresó Sanjinez.

Con el mismo tenor, el concejal Jhonny Fernández (UCS) mencionó que hay cuestionantes no respondidas, aludiendo a la falta de transparencia con la que se maneja el tema. “Queremos que nos informen qué fue lo que pasó, qué tipo de accidente tuvo el alcalde, qué clínica pública o privada lo atendió, cuál es el historial médico, si hubo o no hubo baja médica de parte de los galenos”, señaló Fernández. Tachó de “oscuro” el manejo que se hace sobre este caso.

El 3 de marzo, Fernández envió una “petición de informe escrito” a la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa. En el documento, el concejal solicita que se le informe el estado de salud del alcalde, que se adjunte el historial médico emitido en el centro de salud donde fue internado y que se aclare si presentó solicitud de licencia temporal.

El mismo día, la concejala Rosario Schamisseddine (UCS) presentó una iniciativa legislativa, el proyecto de norma edil de “Ley de suplencia temporal en caso de ausencia o impedimento de la alcaldesa o alcalde municipal” para que el ente legislativo pueda elegir a una autoridad interina que llene el vacío de poder.

“Quiero manifestar que mi mayor preocupación es la falta de claridad que hay alrededor del tema. Ya que tratándose del estado de salud de un alcalde en funciones esto se vuelve de carácter público”, expresó Schamisseddine.

Al respecto, la concejala Angélica Sosa (SPT) descartó que haya existido la necesidad de un interinato. Aseguró que pese a que la autoridad no fue a su oficina, se encontraba en funciones. “Donde el alcalde esté, ahí está la función del gobierno municipal”, dijo Sosa sin ahondar en detalles.

El 27 de febrero, las cuentas de Facebook de la alcaldía compartieron una fotografía en la que se ve al alcalde con sueros en una camilla, con inmovilizador de clavícula, pero firmando documentos.

El viernes 6 de marzo, Jorge Landívar, secretario de Gestión, publicó fotografías del alcalde en su despacho y en silla de ruedas. También publicó un video donde se escucha a un Percy muy débil, decir: “Su alcalde ya está aquí”, acabando con esto cualquier iniciativa de suplencia.



Los rumores de su salud datan de hace seis años

El burgomaestre cruceño acorazado

Durante los últimos años, el alcalde Percy Fernández se ha vuelto un enigma. Su estado de salud es todo un misterio y cuando ha aparecido en público tuvo una serie de impases con gremiales, con periodistas o ha divagado con el micrófono en la mano. La prensa no tiene acceso a él.

En mayo de 2014, Fernández le faltó el respeto en vivo a una periodista, intentando sobrepasarse con ella. Pese al interés de los medios de comunicación de entrevistar al Alcalde por este tema, las puertas se cerraron y la Alcaldía difundió un video grabado en el que Percy se disculpa.

La Alcaldía cruceña está envuelta en varias polémicas.

En 2015, se cuestiona la salud del Alcalde, por entonces nuevamente candidato a la comuna. No se lo vio haciendo campaña ni asistiendo a los medios. Lo pasearon en un bus por los barrios para que salude a la gente.

En diciembre de 2016, el burgomaestre admitió que sufre cinco enfermedades. Aseguró que le gustaría volver a repostularse a las elecciones de 2020, si es que para ello se lograba modificar la Constitución Política del Estado.

En noviembre de 2018, se divulgó por redes sociales la información de que el Alcalde había sufrido un infarto pulmonar. Raúl Hevia, médico de cabecera del Alcalde, desmintió tal afección y aseguró que se realizó un “chequeo de rutina”.

En enero de este año, en las redes sociales circularon varias fotografías y un video en el que se ve al burgomaestre durmiendo en un acto con la Policía. El equipo de prensa de la Alcaldía lanzó un video corto en el que Percy dice: “No me voy porque no me da la gana”.

En febrero pasado, a través de la cuenta de Facebook del Alcalde, se anunció que sufrió una caída y que por ese motivo no podía asistir al corso carnavalero. Por las lesiones de su accidente fue internado por siete días en una clínica privada.



Los padecimientos conocidos de Fernández

Las dolencias conocidas del Alcalde son diabetes y una afección en la cadera que ha requerido la utilización de una prótesis. Recientemente, además, el secretario municipal de Salud y médico de cabecera del Alcalde, Raúl Hevia, confesó que Fernández tiene una válvula en la cabeza.

“Su neurólogo le puso una valvulita, porque acumulaba agua en la cabeza y se la drena automáticamente, es perfecta”, manifestó Hevia en un programa de radio.

Hasta ese momento, tal detalle no había sido revelado. No se sabe tampoco desde cuándo tiene la válvula.

El concejal JhonnyFernández denunció que nunca fue informado sobre este tema. “Yo sé que hace dos años y medio el Alcalde tuvo que viajar a la Argentina para hacerse un tratamiento. Posteriormente hizo otro viaje para una operación de la cadera pero nunca nos dieron información oficial sobre el tema de la válvula en la cabeza. Tampoco hubo baja médica. Eso significa que el Alcalde ha estado fuera de su actividad como alcalde, ha estado sometiéndose a cirugías, a tratamientos fuera del país y lamentablemente no nos han informado como debería ser”, expresó Fernández.



