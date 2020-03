Pizarro: ·Necesitamos insumos de bioseguridad para los médicos·

La falta de insumos médicos y de bioseguridad para el personal de salud es ahora la principal preocupación del gobernador de Oruro, Zenón Pizarro. Desde la noche del viernes -cuando el Gobierno informó que de los 10 casos de coronavirus, siete están en la ciudad orureña- la autoridad no puede dormir y está muy preocupado.

«En Oruro estamos muy preocupados por los resultados presentados el viernes por el Gobierno. Tenemos siete casos confirmados de coronavirus, es toda una familia. Hasta el momento todo está controlado», dijo ayer Pizarro en una entrevista con Página Siete.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

«Hay que ser sinceros, no hemos recibido el apoyo del Gobierno. Necesitamos todos los implementos de bioseguridad para el personal de salud, no tenemos y no hay para comprar. Estamos pidiendo (una dotación) al Gobierno», indicó Pizarro.

Según el gobernador, en los centros de salud del departamento orureño necesitan además personal especializado para atender este tipo de casos. «No nos abastecemos con los funcionarios que tenemos», explicó.

«Hay pánico en Oruro», reiteró. «La gente está preocupada y piensa que vamos a trasladar a los pacientes con coronavirus a hospitales de la ciudad y de otros municipios. Ya empezaron a bloquear en algunas zonas», sostuvo y aclaró que las siete personas con Covid-19 están estables y se quedarán en un domicilio.

De acuerdo con Pizarro, la cuarentena se aplicará desde el lunes sólo en la ciudad de Oruro. Explicó que la medida es municipal y la ley será presentada mañana. Contó que ayer se reunieron con choferes y gremiales para definir las características de esta acción. Ambos sectores acordaron atender al público desde las 6:00 hasta las 11:00, después de esa hora tendría que parar toda la ciudad. En el caso de la función pública, el horario será desde 8:00 hasta las 14:00. Pero todavía nada está definido y confirmado.

Respecto a la determinación de una cuarentena de la Alcaldía orureña, Pizarro dijo que apoya la medida por el bien de los vecinos. «Estamos unidos, todas las autoridades vamos a apoyar en el marco y de acuerdo con las competencias», aseguró la autoridad. «En este momento Oruro está pasando por un mal momento, sufrimos por la especulación y el agio», comentó.

«Pedimos a los vecinos de Oruro que se tranquilicen», reiteró el gobernador, quien aseguró que coordinarán con el Gobierno central y el Ministerio de Salud las tareas de prevención contra el Covid-19. «Sostendremos reuniones en estos días para definir las tareas que llevaremos de ahora en adelante. Como Gobernación yo tengo que definir medidas no sólo es la ciudad de Oruro, sino para las otras poblaciones. Tenemos 35 municipios y 16 provincias», indicó.

Para Pizarro, la confirmación de casos de Covid-10 en su región también representa un perjuicio para el país. «Oruro es un punto referente, todo (el comercio de exportación e importación) pasa por nuestra tierra», dijo en referencia a la posibilidad de suspender el transporte interdepartamental si la situación no mejora en las próximas semanas. Indicó que ya evalúan este tema con los ministerios de Salud y Transporte.

Solicitud

Pedido El gobernador de Oruro, Zenón Pizarro, solicitó a todas las personas que tengan síntomas del Covid-19 o registraron un contacto con los siete afectados, comunicarse con las autoridades.

El gobernador de Oruro, Zenón Pizarro, solicitó a todas las personas que tengan síntomas del Covid-19 o registraron un contacto con los siete afectados, comunicarse con las autoridades. Salud La primera paciente con Covid-19 está estable y hoy cumple la cuarentena de 14 días, dijo el gobernador. Indicó que será sometida a otra prueba y se verá si superó la enfermedad.

Fuente: paginasiete.bo