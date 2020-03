Productores son agredidos por la seguridad de Jeanine Añez

Nacional

Dos productores de zapatos fueron agredidos por el cuerpo de seguridad de la presidenta Jeanine Añez en la puerta del evento en el que la autoridad se reunió con microempresarios en Cochabamba, incluso uno de los agredidos recibió un golpe que rompió sus anteojos, según dijo, sólo buscaba hablar con la mandataria.

“Somos productores. Me dieron un manazo y a la señora la han empujado por sólo pedir, no fui a agredir, pero sentí el manazo. No estoy en contra de la Presidenta. Me rompieron los lentes, esa es la seguridad de la presidenta”, dijo el productor que fue agredido.

El productor de calzados aseguró, “nosotros queríamos participar del encuentro, fuimos invitados. Solamente quería decirle lo que nuestro sector calzado está en emergencia, el viceministro se hace la burla, hace dos semanas hicimos marchas por el pegamento porque ese viceministro no trabaja”.

Ellos se refieren al viceministro de la Micro y Pequeña Empresa Ronny Añez, quien según otra de las productoras no quiere trabajar con los empresarios debido a que formó una institución paralela con Cormype.

“Los verdaderos micro empresarios tenemos una institución hace 20 años que se llama Conamype, con la que no quiere trabajar, pero bien que cada mes se lleva 25.000 bolivianos gracias a nosotros los empresarios”, dijo otra productora.

Esta agresión fue en la puerta de la sede del primer Encuentro Nacional de Micro y Pequeña Empresa en Agroindustria y Alimentos que se llevó a cabo en Cochabamba. Cuando la presidenta salió dos productores intentaron acercarse y fueron detenidos por el cuerpo de seguridad de la mandataroia y luego uno de los guardaespaldas propina una chachetada al productor.