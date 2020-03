Se derrumba en China un hotel usado para la cuarentena del coronavirus

Decenas de personas han quedado atrapadas entre los escombros del edificio de cinco pisos.

El hotel de cinco pisos Xinjia, en Quanzhou (Fujian, China), usado para la cuarentana del covid-19, se ha derrumbado la tarde de este sábado, según se aprecia en una serie de vídeos y de fotos difundidos por medios locales en Twitter. Las autoridades locales informan que en el momento del accidente había unas 70 personas en el interior del edificio, 28 de las cuales ya han sido rescatadas por los servicios de emergencia. En una de las grabaciones se ve cómo los servicios de emergencia buscan gente entre los escombros, mientras varias personas contemplan la escena.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV — People's Daily, China (@PDChina) March 7, 2020

En otro vídeo aparecen varias personas con casco y mascarilla cerca del lugar de los hechos, junto a varias ambulancias.

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVIDー19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI — Ezra Cheung (@ezracheungtoto) March 7, 2020

Otras imágenes muestran cómo quedó el lugar donde se levantaba el hotel colapsado, donde solo se aprecian escombros y algunos restos de su estructura.

#Update: Around 70 people were trapped in a hotel building which collapsed in Quanzhou, E. China’s Fujian on Saturday evening. 23 have been rescued as of 21:00: report https://t.co/cbai7fF85g — Global Times (@globaltimesnews) March 7, 2020

El edificio había sido habilitado como centro de observación médica para posibles pacientes infectados de coronavirus.

Breaking: The Xinjia Hotel in Quanzhou, southeastern China’s Fujian province collapsed on Saturday night. As of 9:30 p.m., 28 people have been pulled from the rubble and about 70 people are trapped, according to domestic media. pic.twitter.com/H8VoSKy224 — Sixth Tone (@SixthTone) March 7, 2020

De momento, se desconoce por qué se vino abajo el edificio utilizado para la cuarentena.

La nueva enfermedad, que se originó el pasado mes de diciembre en un mercado de marisco de Wuhan (Hubei, China), ya ha dejado 3.070 muertos y más de 80.000 infectados solamente en el país asiático, que construyó varios hospitales a contrarreloj para combatir el brote.

Fuente: https://actualidad.rt.com