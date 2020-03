«Siempre hubieron malos manejos del Ministerio, se han erogado gastos millonarios»

Llegó al cargo directo de la carretera, tras apoyar al movimiento que sacó al anterior Gobierno del poder y le dieron la responsabilidad tomar las riendas del deporte boliviano; Milton Navarro, actual ministro de Deportes, estuvo en Santa Cruz. Se empapó de lleno de la realidad deportiva del país, la situación del Ministerio y apuntó a su antecesor Tito Montaño de no justificar el gasto de 16 millones de bolivianos sin factura ni recibos en los Juegos Suramericanos 2018 de Cochabamba y en la compra de material deportivo. No se quedó ahí, pidió publicamente que los dirigentes que estén en el cargo por más de una década renuncien por el bien del deporte nacional. Antes que acabe su mandato quiere implentar los Juegos Olímpicos Nacionales y ayudar a las Federaciones y Asociaciones a que tengan personería jurídica y el Registro Único Nacional (RUN).

P. ¿Cómo encontró al Ministerio de Deportes? M.N: Siempre hubieron los malos manejos dentro del Ministerio. Lo que hay que decir es del mal manejo que hubieron en los Juegos Suramericanos 2018 en Cochabamba, se han erogado gastos millonarios, hay nueve millones de bolivianos que realmente no tienen ni contratos, ni recibos, mucho menos facturas, como si hubieran agarrado de su bolsillo y se lo hubieran repartido. No hay ningún respaldo. Y tenemos siete millones de bolivianos de sobreprecios en la compra de material deportivo. Ya remitimos a la Contraloría para que tomen acciones.

P. ¿Cómo van a recuperar ese dinero? M.N: Con nueve millones podemos aportar al deporte, construir complejos deportivos, podemos comprar material deportivo… Lamentablemente en el anterior Gobierno se han manejado así, estamos en la recuperación de ese dinero. Hay responsables, sino es el señor Tito Montaño, están los que trabajaron con él. Para una inauguración se gastaron millones de bolivianos y se contrataron empresas de dudosa procedencia.

P. Una realidad es la permanecnia por muchos años de dirigentes en el cargo. ¿Qué piensa de esto? M.N: Hay que llamar la atención a la Federaciones, hay algunos dirigentes que hacen daño a los deportistas. Presidentes de asociaciones que están 15, 20, 25 años en el cargo, realmente son dueños. Yo les pido de manera pública que deben tomar una decisión y retirarse, no hacer daño a los deportistas.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

P. Con la actual Ley del Deporte, la mayoría de las Federaciones se quedaron sin apoyo económico. ¿Qué se hará ante esta realidad? M.N: Nosotros no podemos entregar recursos económicos a ninguna Federación. La ley nos indica que si las Federaciones tienen su personería jurídica y su Registro Único Nacional el Ministerio está en la obligación de asignar recursos, pero en este caso qué estamos haciendo. Hay que darle solución. No les podemos cerrar las puertas a los que no tiene personería, hay que ver las maneras para apoyarles. Primero hay que ayudarle a que tengan su personería y su RUN, posterior a eso, tenemos que ver cómo les apoyamos. Para que no rompamos la ley tenemos que ser coorganizadores de eventos.

P. Usted entró al cargo con el POA aprobado por la anterior gestión. ¿Cuánto espera ejecutar en su gestión? M.N: Todas las actividades están programadas hasta el 31 de diciembre pero nosotros no sabemos cuándo nos vamos a ir. Estamos pensando que nos retiraremos en el mes de agosto. Hasta esa fechan queremos implementar el 50 por ciento del presupuesto. Ya hemos empezado a ejecutar con las carreras pedestres y el campeonato nacional de fútbol. Estamos apoyando a los atletas que viajaron a Perú al Sudamericano de Marcha, estamos también con la Copa Davis. Vamos a implementar los Juegos Olímpicos Nacionales.

P. ¿Cuánto le cuesta al Ministerio tener el CEFED de Cochabamba y Villa Tunari?

M.V: Actualmente no tenemos números precisos, pero el mantenimiento es preciso, el tema de la luz, el agua, el personal, en vez de generar recursos lo que hacemos es erogar recursos. Destinamos recursos pero no recuperamos. Está bien que gastemos pero mínimamente esos campos deben estar funcionando. En mi política yo le daría gratis el campo a todos los jóvenes, pero realmente está lejos, no van a llegar.

P. ¿Es sostenible en el tiempo tener unos escenarios de tal magnitud?

M.N: Actualmente tenemos todos los días actividades deportivas, porque hay accesibilidad y pueden llegar con facilidad. Lo que no se utiliza con frecuencia es el Velódromo, invitamos a los ciclistas para que puedan usarlo. Los otros campos deportivos si se están utilizando.

P. ¿Y el de Villa Tunari?

M.N: Hemos realizado eventos nacionales, campamentos, entrenamientos, pero lamentablemente por el caso de los derrumbes y lluvias no hemos podido acceder a los campos deportivos y son el doble que Cochabamba. Existe un estadio, la piscina olímpica, Villa Tunari es completo. Tenemos que ser sinceros, no se está utilizando de la manera adecuada. No es porque no podamos manejarlo, es por el tema de accesibilidad, no hay muchos deportistas que puedan llegar al lugar. Me pregunto si ese campo deportivo debería haberse construido en cualquiera de las demás ciudades, en una ciudad poblado donde se puedan usar y no esté abandonado.

34 Años

Tiene Navarro, quien fue dirigente de baloncesto en Potosí.

José Carlos Acosta jacosta@eldia.com.bo Fuente: eldia.com.bo