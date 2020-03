Soliz perfila el retiro de su candidatura y expresa su apoyo a Jeanine Áñez

El exfiscal y candidato a la presidencia por el FPV, Jaime Soliz, hará oficial su anuncio este viernes. Expresó su apoyo a Juntos porque cree que es el único partido que puede frenar al MAS.

El exfiscal Jaime Soliz, que fue presentado como candidato a la presidencia por el Frente Para la Victoria (FPV), se encamina a retirar su postulación por este partido y expresa su predisposición para apoyar a la alianza Juntos, porque considera que Jeanine Áñez es quien tiene mayores posibilidades de evitar que el MAS vuelva al Gobierno.

¿Usted está más cerca de la decisión de no ir?, fue la pregunta que se le planteó en una entrevista de la radio Frecuencia Urbana. «Sí, tengo que asumir lo que diga la ley, estaba esperando lo que diga el TSE, es más, yo no quise forzar esta candidatura, no quise incomodar a nadie. No soy un usurpador para entrar a una candidatura para sacarlo a la fuerza (a Chi Hyun)«, declaró Soliz.

«No voy a boicotear la campaña del Dr. Chi, tal vez le va mal a Chi y él va a decir que le fue mal porque Soliz lo boicoteó en la campaña. Recién está empezando la campaña esta semana, ahora lo quiero dejar a Chi solo, con la responsabilidad histórica de qué es lo que pasó y qué es lo que va a hacer frente a la votación. Yo podría perjudicarlo y quedarme hasta el penúltimo día de las elecciones, es fácil, pero yo no vine a hacer eso», explicó.

Aunque adelantó que este viernes hará oficial la decisión que tome al respecto, después de reunirse con el TSE en La Paz, también dejó claro su simpatía por la candidatura de Jeanine Áñez (Juntos). “Jeanine es un fenómeno. ¿Sabe por qué no ha sido tan fuerte la arremetida del MAS? Por su condición de mujer, ella está mostrando nuevas dotes de estadista y lo está haciendo muy bien. Equipo ganador no se cambia. En el caso de Camacho y Pumari, si bien son jóvenes aunque ya tienen 40 años, yo creo que es un tema mucho más utópico y emocional. No he visto ninguna presencia (del binomio) en otros departamentos. No existen”.

Soliz considera que Carlos Mesa, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, «ya aportó al país y debió haberse retirado (del escenario electoral)». Y que el TSE debió inhabilitar la personería jurídica del MAS después que se confirmó el fraude electoral.

