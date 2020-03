TED y los alcaldes del trópico hablarán del proceso electoral

El Tribunal Electoral Departamental (TED) y la mancomunidad del trópico prevén reunirse, este miércoles en Chimoré, para dialogar sobre el proceso electoral del 3 de mayo. El objetivo es socializar el calendario y el trabajo a realizar para las elecciones, informó el presidente de la entidad, Humberto Valenzuela.

El presidente y dos vocales representarán al TED en la reunión. En tanto, de parte del trópico se espera la participación de los alcaldes de: Villa Tunari, Shinahota, Chimoré, Entre Ríos y Puerto Villarroel. Además de los ejecutivos de las federaciones.

“Nos vamos a reunir en la localidad de Chimoré para coordinar el recorrido que estamos haciendo en cumplimiento del calendario electoral (…) Este proceso electoral va a permitir al pueblo boliviano dirimir sus desencuentros. No existe otra forma de resolver el distanciamiento entre sectores”, manifestó Valenzuela.

Por este motivo, trabajan en estas reuniones para que la población “confíe” en el proceso electoral que se está diseñando.

En tanto, el dirigente de la Federación de Chimoré, Leonardo Loza, vio de forma positiva que se convoque a esta reunión. Esperan tener la oportunidad para exponer sus pedidos para disipar varias dudas que tienen sobre la imparcialidad del Órgano.

“Vamos a pedir que en las elecciones no haya ningún chantaje ni condición. Que el Tribunal no se deje manipular por el Gobierno central y no obedezca ninguna instrucción de Estados Unidos”, manifestó Loza.

El trópico es una región conocida por ser bastión del Movimiento Al Socialismo (MAS)y que presenta mayor rechazo al Gobierno de transición y todas sus acciones, luego de los conflictos poselectorales de octubre de 2019.

Ante la ausencia de la Policía en la región, el Gobierno puso en duda la realización de los comicios en los municipios del trópico.

Sin embargo, Valenzuela dijo que se intentará llegar a todos los municipios con los ensayos de las elecciones. De este modo, la población podrá interactuar con el personal del Tribunal.

DATOS

La cadena de custodia ya está diseñada. El presidente del TED informó que el plan de cadena de custodia del material electoral ya está diseñado y tendrá un efectivo de seguridad como mínimo para cada recinto.

Logística busca evitar contratiempos. Colorados es una región de Cochabamba que requiere un viaje de tres días de ida y otros tres de vuelta, yendo por La Paz. Se trata de un recorrido largo, pero que se busca que sea rápido y sin contratiempos para que el material electoral llegue de la mejor manera.

TED RECIBE DEMANDAS HASTA EL 18 DE ABRIL

REDACCIÓN CENTRAL

El Tribunal Electoral Departamental (TED) se encuentra dentro del periodo de recepción de demandas contra los candidatos para las elecciones generales del 3 de mayo, informó el presidente de la entidad, Humberto Valenzuela.

La autoridad explicó que cualquier ciudadano puede ejercer su derecho político de interponer una demanda. Sin embargo, se deben seguir algunos formalismos.

La demanda debe tener una fundamentación de hecho y otra de derecho con documentos de prueba que acompañen. La documentación será recibida hasta el 18 de abril.

De manera inmediata, el TED hará la evaluación del cumplimiento de la normativa y emitirá una resolución sobre el candidato demandado. Esta respuesta es inapelable, agregó Valenzuela.