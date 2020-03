Tengo coronavirus… pero sospecho que nadie quería contar mi caso

(Miami, Florida) – Tengo coronavirus . Lo sospecho desde hace varios días pero lo confirmé hace un par de horas. Soy de las afortunadas que enfrentan síntomas leves, nada más grave que una gripe normal. Conocer si tenía o no el virus era importante para mí, no porque me negara a hacer las dos semanas de cuarentena preventiva, sino porque estoy convencida que lo grave del coronavirus es el efecto social –lo rápido que se contagia y lo fácil que puede llegar a personas cuyas vidas corren riesgo-. Creo que todos tenemos derecho a saber si estamos enfermos o no, y que la sociedad tiene y debe saber cuántas personas enfermas tiene para que juntos actuemos en consecuencia. En mi caso personal, hasta ahora, el COVID-19 no me generó grandes malestares pero el proceso para enterarme que tenía el virus fue un via crucis.