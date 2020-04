Advierten con expulsar a universitarios que adquirieron bebidas alcohólicas con vales solidarios

La Federación Universitaria Local recibió el informe del supermercado SAS y evidenció que algunos estudiantes habrían adquirido bebidas alcohólicas

Cinco universitarios que utilizaron los vales entregados por la Universidad San Francisco Xavier (USFX) para comprar bebidas alcohólicas en vez de víveres de la canasta familiar serán procesados y sancionados con una posible expulsión del sistema universitario.

El dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL), Henry Arando, explicó a Correo del Sur Digital que tras conocer el informe del supermercado SAS sobre los primeros vales entregados a los universitarios, el pasado lunes, y evidenciar que algunos habrían adquirido bebidas alcohólicas, se identificó a cinco estudiantes por haber cometido esta falta, por lo que determinaron abrir un proceso universitario cuando se restablezcan las actividades académicas.

Por su parte, el rector de la USFX, Sergio Padilla, dijo que las personas ajenas a esta institución hicieron un daño a la imagen de la institución, al aclarar que cinco estudiantes compraron alcohol con los vales y no un 70% de los universitarios como se afirmaba inicialmente.

“Una persona dice que más del 70% se ha sacado vales con whisky, ¡mentiroso! cinco personas, que se ha magnificado de una manera tan grande haciendo quedar en mal a una Universidad que ha hecho un esfuerzo grande de más de Bs 360 mil para apoyar a 1.225 estudiantes. Que haya cinco malandros, de acuerdo; pero no una mayoría, seamos responsables porque estamos afectando a estos chicos porque hay personas que quieren colaborar, pero dicen: ¿para qué si se lo van a gastar en trago? No seamos irresponsables y no magnifiquemos cosas que no son reales”, sentenció.