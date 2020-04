Analista: 2020 es un año perdido en términos económicos por Covid-19

El politólogo y economista Franklin Pareja considera que el año 2020 es una gestión perdida en términos económicos para Bolivia, debido a que la mayor parte de los emprendimientos económicos están paralizados por el coronavirus y porque el Estado no tiene no tiene capacidad de dar una asistencia económica de manera indefinida a los sectores productivos.

Dijo que estos sectores productivos no están generando recursos pero ya tienen pendiente una planilla de sueldos porque sus empleados no pueden dejar de percibir salarios, así como los empleados públicos que no pueden dejar de percibir lo suyo.

“Todos estos rubros están siendo afectados y no generan recursos para sostener algo que es insostenible”, manifestó durante una entrevista con Erbol, donde planteó la alternativa de aplicar una política de acciones paralelas para mitigar la situación de la ciudadanía y se canalicen desembolsos segmentados a todas las actividades económicas para que se recuperen hasta fin de año.

Pareja dijo que los 5.000 millones de dólares que están en las reservas internacionales pueden generar un alivio económico del 25 por ciento, pero se abre un hueco financiero que no permitirá generar reactivación en el mediano plazo. “Es una situación extremadamente difícil de gestionar porque el papá Estado no puede llegar con dinero indefinidamente”, indicó.

Explicó que el 80 por ciento de la población vive de la economía informal y este sector también está afectado, por lo que, no se descarta que mientras no exista una solución a la epidemia que puede ser una vacuna, el impacto de la cuarentena pueden ser mucho peor: destrucción de empleo, cierre de empresas, endeudamiento, es decir, un cuadro realmente preocupante en el cual todos deben poner su grano de arena.

Dijo que la actual situación es un “mal momento” porque la probabilidad que aparezca esa vacuna está entre 8 a 16 meses y Bolivia tiene un sistema de resistencia es tan exiguo que se verá impactada y obligada a recortes frente a las deudas.

“No hay magia en este tema: o viene por el lado del recorte para paliar o viene por el lado del endeudamiento para reactivar, pero ambas figuras se van a dar con toda seguridad”, advirtió a tiempo de lamentar que el pésimo sistema de salud que tiene el país haya contribuido a no estar preparados para enfrentar la epidemia del coronavirus.

