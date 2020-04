Angélica Sosa pide mantener la cuarentena en Santa Cruz hasta fines de mayo

La alcaldesa interina de la capital cruceña lamentó que se estén tomando acciones para flexibilizar la cuarentena, lo que puede generar un nuevo brote del coronavirus.

A nombre de la autonomía municipal y haciendo énfasis en el aumento «desmesurado» de casos de coronavirus en Santa Cruz, la alcaldesa interina de la capital cruceña, Angélica Sosa, lamentó que se estén «adelantando acciones» para el levantamiento gradual de la cuarentena y pidió a las autoridades nacionales mantener la cuarentena hasta fines de mayo.

«Debe mantenerse la cuarentena hasta controlar la curva epidemiológica y veamos que efectivamente comenzamos a controlar la pandemia, de lo contrario se habría perdido el sacrificio de todas estas semanas y podríamos generar un rebrote sin control», advirtió.

«Extender la cuarentena hasta fines de mayo, fecha en la cual se debe evaluar que la curva de contagios está controlada. Quiero aclarar que el coronavirus está en Santa Cruz, es la ciudad más afectada, hay muchos distritos afectados», explicó.

También planteó la necesidad de tener la cantidad suficiente de pruebas que permitan levantar la cuarentena de manera gradual.

«Hoy quiero hacer pública una preocupación. Se están adelantando acciones para el levantamiento gradual de la cuarentena y advertimos, voy a mostrar estadísticas, que aún no es tiempo de tomar estas medidas. Sé de la preocupación de empresarios de perder sus negocios, de los miles de trabajadores que tienen muy poco para garantizar el alimento, entiendo mucho ese temor y lo veo todos los días, y sé lo duro que se hace para muchos aguantar en sus casas, pero debemos seguir manteniendo la cuarentena de manera estricta», sentenció en conferencia de prensa.

Sosa pidió a las autoridades nacionales mayor coordinación con el municipio sobre este tipo de medidas.

«Seguiremos privilegiando la salud, más allá de entender la difícil situación económica por la que estamos pasando. Seremos solidarios, todos los días estamos atendiendo los bolsones de pobreza. Los casos positivos siguen subiendo y el sistema de salud no tiene la capacidad de hacer miles de pruebas al día. No se pueden levantar las medidas si aún nos mantenemos en la curva más alta del contagio, hemos visto la curva ascendiente. Si se observa que comienza a bajar la curva de contagios, las medidas deben levantarse de manera anticipada y cauta, no hacer una cosa de un día a otro«, declaró.

Anunció la aprobación de un decreto municipal para abastecer de alimentos y medicamentos a las familias afectadas por el coronavirus.

También anunció el cierre de algunos distritos, que mañana serán dados a conocer. Asimismo, dijo que se habilitarán 400 nuevas camas en centros de aislamiento, entre ellos algunos módulos educativos que aún no han sido entregado.

Fuente: Gobierno Municipal