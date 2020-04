Cabrera destaca la cuarentena que rige en Bolivia

Campeones

Marco Mejía / La Paz

El defensor de Always Ready, Nélson Cabrera, destacó a la prensa paraguaya las medidas que adoptó el gobierno nacional para contrarestar la propagación del coronavirus. “Existe muchas restricciones, pero la gente lo está haciendo bastante bien, hasta ahora”, subrayó Cabrera.

El paraguayo, naturalizado boliviano, comentó cómo pasa sus días de entrenamiento a través de videoconferencias. Encerrado, corriendo un poco en la planta baja del edificio que habita, ejercitándose arriba con mancuernas, pesas, barras y ligas.

“Específicamente acá en La Paz no hay nadie por las calles, excepto las horas y los días en que las personas pueden salir a abastecerse en los supermercados, que se hace por terminación de número de documento, por la cédula. Por ejemplo, los que terminan en 1 y 2 van los días lunes, 3 y 4 martes, y así hasta el viernes. Sábado y domingo no hay nada. Para abastecerse hay que presentar el carnet, te hacen la inspección correspondiente, se toman las medidas de prevención y podes pasar a comprar lo que necesitas para toda la semana”, comentó Cabrera a radio 95.5 FM, de Asunción.

El zaguero detalló también la limitación total de la circulación de vehículos que existe en La Paz y en los otros departamentos de Bolivia.

“Aquí no hay ningún auto por las calles, está totalmente prohibida la circulación de vehículos, a no ser que sean de la policía, pero si uno va ir al supermercado que está más cerca hay que ir a pie. Yo vivo frente a una avenida, y no ha pasado ningún solo auto, porque también te llevan preso si es que te ven por la calle, te piden el documento, y si es que no puedes estar afuera por la terminación de tu documento, te llevan detenido y te tienen arrestado por bastante tiempo”.

En cuanto al futuro, Cabrera se mostró reflexivo, explicando que por motivos de las diferentes realidades que existen en los distintos lugares de nuestro país, la pronta reanudación del torneo no parece una posibilidad.

“Por ahora nos toca acatar todo, porque a veces la gente no quiere entender, pero está en juego el futuro nuestro, de nuestros hijos, de nuestros nietos, las generaciones futuras que pueden pagar por lo mal que estamos trabajando nosotros como sociedad”, reflexionó.

