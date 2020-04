Cocalero asegura que “encapsular” a Chapare es un acto criminal; amenaza con medidas radicales

El líder cocalero pide un proceso contra autoridades del Gobierno. Los productores de coca expulsaron el jueves a los policías del trópico de Cochabamba. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, adelantó que encapsularán a Chapare

El dirigente cocalero de Chapare y miembro del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, afirmó este domingo que el querer “encapsular” a los municipios del trópico de Cochabamba, como lo manifestó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, es un acto criminal y vengativo por parte de las actuales autoridades del Gobierno. Adelantó que ellos pueden cortar el paso, hasta de una mosca, por las carreteras del trópico.

El cocalero también lamentó el cierre de las entidades financieras y negó que la dirigencia del MAS haya expulsado a ningún policía el anterior jueves.

“Esas declaraciones políticas son un discurso criminal contra el trópico de Cochabamba. Son un discurso de venganza política hacia la región. Ellos (el Gobierno) saben que mataron, asesinaron a nuestros hermanos de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz) (en noviembre de 2019). No puede haber una persona como Murillo, tan sinvergüenza y cínico, de exigir disculpas ante la Policía”, protestó Loza.

Tras la expulsión policial

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, manifestó este domingo en Cochabamba la posibilidad de que la zona de Chapare quede ‘encapsulada’, con restricción total para al ingreso y la salida de las personas, donde el jueves 16 de abril unos 85 policías fueron expulsados de forma violenta del municipio de Shinahota.

«Si ellos no quieren, no les importa, nosotros vamos a ‘encapsular’ Chapare como lo tenemos ahora, nadie sale, ni nadie entra. No quieren que se cobren bonos, no se cobrarán. No iremos a la confrontación. Es hora de que la gente sepa del daño que hacen esos dirigentes, lo criminales que son esos dirigentes (cocaleros)», dijo Arturo Murillo, en una conferencia en alusión a los dirigentes de la Federación de las Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba que es presidida por el exmandatario Evo Morales, que está asilado en Argentina, donde se refugió después de ser acusado de promover un fraude en las elecciones generales del año pasado.

El Gobierno apunta a los dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) de estar por detrás de esta expulsión violenta de los policías, ocurrida el jueves en la localidad de Shinahota.

Loza rechazó la responsabilidad de los dirigentes del MAS en la expulsión de los policías. Según él, la medida fue asumida por los pobladores que no están afiliados a ninguna organización del trópico. Además, aseguró que habrían sido afectados solo nueve uniformados.

Proceso y autoencierro

Loza lamentó las advertencias del Gobierno, al querer restringir completamente la movilización de personas en Chapare y por haber asumido acciones, cerrando las entidades financieras.

“Por este tipo de acciones, tanto la presidente Jeanine Añez, el ministro de Gobierno y otros ministros deberían ser procesados penalmente ante la comunidad internacional por violación a los derechos humanos. No por los intereses políticos podemos castigar a una región. Es muy grave lo que pasa en nuestro país. Nosotros hemos acatado todas las normativas y hasta hemos coordinado con los militares”, señaló a EL DEBER.

Advirtió que si se siguen castigando la zona, “nosotros también podemos autoencapsularnos. Ni una mosca va a salir, entrar ni va a pasar por el trópico”.

“Hasta ahora a los pobres, humildes, los pequeños productores nos tienen encerrados en nuestras casas. Si salimos, nos detienen. Pero hay grandes empresas que siguen trabajando en el país. Si quieren hablar de encapsular, nadie va a entrar, ni va a salir, ni va a pasar ninguna empresa por la región del trópico”, amenazó el dirigente, aclarando que aún no hay ninguna decisión asumida al respecto.

