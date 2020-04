Cochabamba: El Gobierno y Gobernación se enfrentan por el Sedes y médicos ven pelea política

Mientras la Gobernadora ratifica a Eddy Calvimontes como el legítimo director de la dependencia departamental, el nuevo director del Sedes, Miguel Ángel Delgado, indica que tiene un mandato que cumplir.

Director del Sedes Cochabamba designado por la Gobernación, Eddy Calvimontes.

Página Siete / La Paz

El Gobierno central y la Gobernación de Cochabamba se enfrentan por el Servicio Departamental de Salud (Sedes), mientras que el Colegio Médico y el Sindicato de Ramas Medicas de Salud Pública (Sirmes) se quejan por peleas políticas y piden un trabajo coordinado entre todas las dependencias estatales.

“Vemos con mucha preocupación dos posiciones encontradas y un problema político en lo que está pasando en el Sedes. Creemos firmemente que deben deponerse las actitudes políticas por el bien de la población”, señaló Edgar Fernández, presidente del Colegio Médico de Cochabamba.

Fernández además indicó que es necesaria una rectoría para trabajar sin importar el color político, por tanto, las designaciones deberían hacerse mediante concurso de méritos.

Por su parte, el secretario general del Sirmes de Cochabamba, Yuri Antezana, expresó su preocupación por la crisis en el Sedes y señaló que es necesaria una mejor coordinación entre los diferentes niveles del Estado para poder luchar de mejor manera contra la pandemia.

En una carta a la opinión pública, publicada el 15 de abril, el Sirmes pidió a las autoridades sanitarias, que la Rectoría al Sedes sea “técnica y no política, para garantizar las acciones en bien de la salud del pueblo cochabambino”, asimismo, piden que las acciones sean “coordinadas en los niveles nacional, departamental y municipal”.

De la misma manera el Comité Cívico de Cochabamba emitió un comunicado exigiendo un mando único ya que “la pugna política innecesaria daña al departamento”. Además, pidió coordinación intergubernamental lo antes posible porque los más perjudicados son los ciudadanos, según reportó el diario Opinión.

El trabajo del Sedes Cochabamba ha sido duramente cuestionado, recientemente se conoció el relato de una pareja que se contagió de Covid-19 y fue “dejada a su suerte” por personal de la dependencia departamental, e incluso, extraviando las pruebas que demostraban el contagio de las personas, lo que derivó en el empeoramiento de la salud de ambas personas y la muerte de una de ellas.

El pasado 13 de abril, mediante la Resolución Ministerial 196 del Ministerio de Salud, el Ministro Marcelo Navajas, intervino el Sedes y designó a Miguel Ángel Delgado como director interino de la dependencia departamental, en lugar de Eddy Calvimontes, medida que ha sido calificada de inconstitucional por parte de la Gobernación de Cochabamba.

Ante esta situación, La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, ratificó al director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Eddy Calvimontes y rechazó la intervención estatal. Pidió al Gobierno que se respete la Ley de Autonomías.

“Esta mañana he recibido la notificación de la Resolución Ministerial 196 que están tomando Sedes Cochabamba y han designado un director interino, cosa que eso no se me ha avisado ni por teléfono, no hubo coordinación para nada. De gran manera me sorprende esta situación autoritaria, arbitraria porque están atropellando al Sedes”, indicó Soria.

Soria, además, ratificó en su cargo a Calvimontes, indicando que la decisión de destituirlo debe realizarse desde el la Gobernación.

En los días siguientes, ambos directores continuaron ejerciendo sus funciones, Delgado, por su parte indicó que él es el legítimo director del Sedes, amparándose en la Resolución Ministerial que lo designo, mientras que Calvimontes señaló que el, al haber sido designado por la Gobernación, es la única persona autorizada para disponer de los recursos de la institución.

La situación alcanzó un nuevo punto alto cuando, el lunes, Soria, envió una carta a la presidenta Jeanine Añez, en la cual la conmina a dar marcha atrás en su decisión, ya la misma vulnera la autonomía departamental establecida en la Constitución Política del Estado (CPE) y le recuerda que la usurpación de funciones está penada con 5 a 10 años de cárcel.

La Gobernación aclaró que solo pagará el sueldo de Calvimontes, ya que no reconoce a Delgado como autoridad y que su pago deberá salir de las arcas del Ministerio.

Acciones legales

Nulidad

Soria indicó que presentó un recurso de nulidad de la Resolución Ministerial 196 ante la presidente Jeanine Áñez y el Ministro de Salud Marcelo Navajas; además formalizó una consulta al Servicio Estatal de Autonomías (SEA) sobre el tema exclusivo de las competencias. Aseguró que ningún decreto ni resolución está por encima de la Constitución Política del Estado, CPE, y en este caso específico sobre la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

