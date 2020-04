Comandante Terán: “Operación conjunta redujo un 95% la circulación de vehículos” en Santa Cruz

Felicitó a la ciudadanía por su disciplina en la jornada del martes, aunque no faltaron los infractores en vehículos que fueron más de 200, y de peatones que salieron un día que no les correspondía, que no llegó al 1%

Control policial en la vía a La Guardia (Foto: Fuad Landívar)

Luis Fernando Soria Sejas

Controles en los cuatro puntos cardinales: octavo anillo de la avenida Cristo Redentor, la tranca de la ruta a Cotoca y octavo anillo de la vía a La Guardia, el cierre de la vía interna del segundo anillo y fuertes controles en los mercados, marcaron la primera jornada de operaciones conjuntas entre la Policía, el Ejército, la Alcaldía y la Gobernación en Santa Cruz como medida para frenar la curva ascendente de contagios de coronavirus en esta capital.

Al final de la jornada, el comandante policial, José Enrique Terán habló con EL DEBER y calificó como “altamente positiva” este primer día, por lo que felicitó a la ciudadanía cruceña y pidió que se continúe con ese comportamiento los seis días que resta de la medida de endurecimiento de controles.

Con respecto al tránsito de vehículos en la ciudad, el coronel Terán señaló que a simple vista se pudo notar una considerable disminución en horas de la mañana, en un 95% o más con respecto a anteriores jornadas. Eso sí, señaló, no faltaron los infractores que superaron los 200.

Sin embargo, en su análisis, comentó que casi la totalidad de los vehículos que circularon fueron de la cadena productiva, de salud y otros sectores autorizados para garantizar el bienestar de la población. “Los ciudadanos que estuvieron en las calles en su mayoría era porque les correspondía”, ponderó.

Desde este martes, por disposición del Gobierno nacional debido al incremento de casos de contagio de coronavirus en Santa Cruz, que ya llegó a fase 4, contagio comunitario, 1.500 policías, 1.500 militares y un número similar de gendarmes, a los que se sumó personal de salud y de otras reparticiones de la Gobernación, marcaron presencia en las calles durante la primera jornada denominada como ‘militarización’.

Terán destacó también la disciplina de la población en los mercados, cumpliendo las normas de prevención, incluso en las zonas donde más incumplimiento se han dado, como el Plan Tres Mil.

Para esto, señaló, fue clave el control de los ciudadanos según el último dígito de su cédula de identidad, así como el cierre de algunos centros de abastecimiento y la habilitación de mercados móviles.

