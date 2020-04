Como una tonta que habla rápido: así querían mostrar a Salma Hayek algunos directores de Hollywood

“Una vez una persona de la clase no vino y apareció después de tres días con una receta del doctor. (El maestro) vino y le dijo ‘¿Es tu certificado de defunción?’ y él otro respondió ‘No’ y el maestro ‘te puedes ir y nunca regresar. ¿Si estás haciendo teatro irás con el público a decirles que estuviste enfermo? No estabas lo suficientemente enfermo. Si hubieras estado en el hospital lo entendería, pero dos días en cama… no regreses con una receta a mi clase. Esto no es una broma. O estás comprometido con esta clase o no perteneces aquí’”.