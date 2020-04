Covid-19: Médicos lamentan la falta de nuevas unidades de terapia intensiva para La Paz

Sobre los insumos de bioseguridad para el personal de las unidades de cuidados intensivos, el representante indicó que al momento si abastece, pero no está completo, y si los casos van a ir en aumento, se van a terminar.

La Paz, 28 de abril (ANF).- Adrián Ávila, presidente de la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, lamentó que hasta la fecha en el departamento de La Paz no existan las condiciones para hacer frente a la pandemia del coronavirus, que desde hace una semana presenta un crecimiento exponencial y ascendente de casos positivos.

“No hay muchos cambios, en realidad no ha habido mucho avance, aquí en La Paz, por ejemplo, hay un hospital de segundo nivel que es La Portada que no tiene tomografía, diálisis y laboratorios para hacer el diagnóstico del paciente grave con Covid-19, pese a eso se ha habilitado, pero no reúne aun las condiciones”, señaló el galeno.

Indicó que el hospital de segundo nivel de La Portada al momento solo cuenta con tres camas críticas para pacientes con Covid-19. A estas se suman cuatro camas del hospital del Norte y tres del hospital Boliviano Holandés.

“Esas cuatro camas en el hospital del Norte se lo han dado para el Covid, entonces El Alto ahora solo estaría con tres camas para la parte pública, las del Boliviano Holandés”, indicó.

Es decir, en lugar de habilitar nuevas unidades de terapia intensiva en la ciudad de El Alto, para el Covid-19, se absorbió las que ya había y se dejó con menos posibilidades de tratamiento para otras patologías en la parte pública.

“Sobre el anuncio de las 500 nuevas camas para terapia intensiva por el Covid-19 no hay nada; no es cierto”, apuntó.

Según los datos clínicos, el 5 por ciento de la población infectada con Covid-19 afrontará complicaciones y necesitará ser internada en terapia intensiva. De ser así, hasta el lunes La Paz registraba 185 casos positivos y el 5 por ciento sería 9 camas de terapia intensiva necesarias para tratar a los pacientes más críticos.

“En realidad, si estos pacientes se complicasen ya llenarían las unidades que hay ahora (…); está creciendo la curva de forma exponencial y de forma ascendente”, apuntó.

Sobre los insumos de bioseguridad para el personal de las unidades de cuidados intensivos, el representante indicó que al momento si abastece, pero no está completo, y si los casos van a ir en aumento, se van a terminar.