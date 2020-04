Critican al Gobierno por vuelo solidario desde Chile pagado por compatriotas

Sociedad

miércoles, 8 de abril de 2020 · 13:58

Fuente: paginasiete.bo

El regreso a Bolivia de 36 compatriotas por un vuelo solidario desde Chile generó duras críticas contra el Gobierno, al cuestionar por qué no permite también el ingreso de cientos de bolivianos que se encuentran varados en esa frontera. La Cancillería aclaró que ese viaje aéreo no fue pagado por el Ejecutivo.

“El retorno al país de 36 compatriotas se está facilitando por razones humanitarias. Ellos se encontraban en Chile por tratamiento médico en diferentes hospitales y contrataron una aeronave “Ecojet” para que los recoja; por lo tanto, pagarán el costo total de la aeronave y se accede a su retorno por el compromiso a guardar cuarentena cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, a pesar de haber realizado los exámenes en Chile, con el resultado negativo para todos ellos”, señala un comunicado oficial de la Cancillería.

Después aclara “que ningún vuelo solidario anterior ni actual fue pagado por el Gobierno de Bolivia”.

No obstante, en las redes se publicaron varias críticas. “Es esto verdad? ¿Derechos Humanos para quien puede pagarlos, represión y maltrato para quienes no pueden? Los DDHH no son cuestión de dinero, todes tenemos los mismos derechos por el hecho de ser personas y el Estado es el garante, o sea, el responsable de hacerlos cumplir”, escribió Eliana Quiroz.

Asimismo, el analista Marcelo Arequipa publicó: “Bolivia no es país para viejos ni tampoco para pobres. Si tienes dinero no serás llamado masista ni incivilzado, es más, tienes las fronteras abiertas de par en par. Seguimos con la ‘securitization’ de la salud”.

“Humanitarismo y derechos para quienes puedan pagarlo; gases, acusaciones de terrorismo, intemperie, frío y hambre para quienes no”, escribió Ricardo Aguilar.

El martes se registró un enfrentamiento entre cientos de bolivianos que están varados en la frontera con Chile y militares, quienes no permitieron su ingreso. Uno de los compatriotas le quitó un fusil a un uniformado y recibió un golpe que hizo que lo lleven a un centro de salud.

El Gobierno, anunció casi a mediodía de este miércoles que se permitirá el ingreso de los bolivianos, pero “en orden”. “Van a entrar los bolivianos, pero pedimos que entren en orden”, dijo el ministro de Obras Públicas, Iván Arias.

La Cancillería aclaró también que “El costo que demande la cuarentena, tanto del espacio físico como de la alimentación, serán pagados por esas personas (que llegaron en el vuelo solidario), para el Estado no significará ningún costo ni gasto”.

Finalmente, el Gobierno sostiene que se “facilitará la repatriación de los ciudadanos que se encuentren varados en el exterior, siempre que dichas personas puedan costear su retorno y somterse a una cuarentena”.

