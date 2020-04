¿Cuán grave es el cambio climático en estos momentos?

¿También está sucediendo en el Polo Sur? No, porque, aunque el Ártico está compuesto en su mayoría por agua rodeada de tierra, la Antártida es lo opuesto, una enorme masa de tierra rodeada de océano. Una parte del hielo que cubre el continente se está derritiendo, pero ningún océano oscuro está quedando expuesto. (Eso no quiere decir que el continente no esté perdiendo hielo: sí lo pierde, principalmente a través de desprendimientos de icebergs y el derretimiento de las partes inferiores de los casquetes polares).