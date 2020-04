DT de Real Santa Cruz: «Los actores del fútbol son los futbolistas»

«Desde mi óptica como cuerpo técnico del plantel, lo que uno quiere es que los jugadores arreglen el tema económico, que se sientan tranquilos, ya que los actores del fútbol son ellos, y como los principales protagonistas, tienen que estar cómodos», señaló José Peña, director técnico del equipo de Real Santa Cruz.

Al igual que los entrenadores de los equipos que son parte del torneo Apertura de la División Profesional, Peña coordina con su cuerpo técnico para que los jugadores realicen el trabajo físico que les envían mediante sus celulares, pues gran parte del plantel se encuentra en la ciudad de Santa Cruz junto a sus familias cumpliendo con la cuarentena.

Desde hace días, el tema de discusión entre los directivos de los 14 clubes que son parte de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), es la rebaja de sueldos de marzo, abril y mayo, que hasta la fecha no encuentran un punto de acuerdo, porque existen posiciones encontradas.

La propuesta de los clubes es pagar el 65 por ciento del mes de marzo, en tanto que los de Fabol analicen el tema, pero todo fue frenado porque ahora piden que los clubes primero cumplan con los sueldos de febrero.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

«En el fútbol nacional el tema económico es una constante», formuló el técnico, quien además dijo sentirse «feliz» compartiendo con su familia ya que las circunstancias permite que tanto jugadores como cuerpo técnico, pasan más horas junto a quienes los rodean. «Agradecido con Dios por este tiempo, si bien es verdad que estamos pasando un mal momento, también estamos junto a nuestros seres queridos».

Peña aclaró que la dirigencia del club tiene deudas con los jugadores al igual que con el cuerpo técnico. «Por nuestro lado, por el momento este año no recibimos una sola moneda, personalmente esto no me incomoda, obviamente esperaremos los pagos, pero lo que uno quiere es que primero arreglen con los jugadores, ya que ellos son los que entran a la cancha».