El club de los «militares-empresarios» que protegen a Nicolás Maduro

“Se ha convertido en una especie de doctrina militar para muchos oficiales crear su propia empresa”, dice Pedro Mendoza, ex teniente de la GNB que desertó y vive en Colombia. El pacto tácito entre el Gobierno y estos generales es “tú me proteges, me mantienes en el poder, y a cambio te doy la posibilidad de tener beneficios económicos”, cuenta.