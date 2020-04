El diario de Fang Fang: el relato de una prestigiosa escritora china sobre la cuarentena en Wuhan la puso en la mira del régimen

4 de febrero: El enemigo no es sólo el virus. También somos nuestros propios enemigos o cómplices en el crimen. Se dice que mucha gente sólo ahora se está despertando, sorprendida al comprender que no tiene sentido gritar eslóganes vacíos día tras día sobre lo asombroso que es nuestro país, para comprender la total ineptitud de esos funcionarios que pasan sus días en el estudio político y la floritura, y no pueden hacer un verdadero trabajo.