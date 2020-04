El duro editorial de la revista The Economist: «La situación en Venezuela es terrorífica»

Mientras el dictador Nicolás Maduro intenta resistir en el poder hasta las últimas consecuencias, los venezolanos ya no sólo buscan sobrevivir a diario a la crisis humanitaria, sino que ahora ruegan no infectarse con coronavirus. Si el sistema sanitario del país pasaba por su peor momento, con el avance de la pandemia los hospitales no están preparados para soportar una gran masa de infectados.