El país se abre a partir del 11 de mayo sin clases ni vuelos

¿Alivio? ¿Incertidumbre? Con el anuncio de la presidenta Jeanine Añez, el 11 de mayo el país abre su economía sin labores escolares, sin vuelos nacionales e internacionales y con muchas otras restricciones para evitar que el Covid-19 eclosione, porque si esto llegara a pasar, la cuarentena total «que se amplió hasta al 10» se volvería a imponer.

A esta apertura paulatina el gobierno la llamó «cuarentena dinámica», que consiste en tomar en cuenta el avance de cada región respecto al control de la pandemia. Según sus logros en el control del virus, las regiones serán ubicadas en una de las tres categorías establecidas: «riesgo alto», «riesgo medio» y «riesgo moderado».

En el primer caso, la cuarentena total «como la que actualmente el país transita desde hace más de un mes» se mantiene. Y en los casos segundo y tercero, se ingresa en una etapa de apertura de negocios, transporte, salida del público a las calles en horarios determinados y otras actividades, pero con una serie de restricciones, como se explica en la gráfica que va adjunta a esta nota.

La Presidenta dejó claro que la decisión que se tomó para esta «nueva forma de cuarentena» ha tenido como base las recomendaciones de médicos y científicos. No son decisiones al azar. Y no significa que comienza la normalidad. Todo depende de que el virus no se salga de control.

Puede que algunas regiones tengan que esperar mucho más para ingresar en la «cuarentena dinámica». Hoy el Gobierno no tiene decidido aún qué regiones darán el primer paso el 11. Hasta el domingo 10 lo sabremos.

Lo que preocupa a los críticos de esta leve apertura, como a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), que no recomienda flexibilizar la cuarentena, es que «la velocidad del contagio del coronavirus aún se mantiene alta». Desde el 10 marzo, la cifra de casos confirmados en Bolivia llega a 1.110 y 59 decesos.

Quizá por eso mismo Añez puso énfasis en que la «cuarentena dinámica» no quiere decir que acabó la cuarentena. Quiere decir que hay nuevas normas». Y quiere decir que hay ciudades que van a seguir en cuarentena total, y ciudades que no. Y las que sí, deben regirse «a normas realmente estrictas de seguridad para sus trabajadores».

Esto implica, además, que los gobiernos locales se involucren en la regulación del funcionamiento de los mercados, del transporte, de la industria y de quienes reanuden sus operaciones.

El Ejecutivo ha fijado las reglas (gráfica) de cumplimiento obligatorio. La economía comienza a abrirse el 11, pero nadie sabe qué va a pasar luego.

Fuente: paginasiete.bo