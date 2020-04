El Sedes en la mira por no trabajar en equipo y denuncias por descuido en la atención a pacientes con Covid-19

En los últimos 33 días –desde el registro de los dos primeros casos de Covid-19- el Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz acumula una serie de denuncias por falta de atención e incumplimiento de los protocolos.

El Sedes La Paz. Foto: Archivo Digital

Anahí Cazas / La Paz

En los últimos 33 días –desde el registro de los dos primeros casos de Covid-19- el Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz acumula una serie de denuncias por falta de atención e incumplimiento de los protocolos. Hace una semana, la Gobernación paceña cambió al director, pero ahora las quejas continúan porque la institución de salud más importante del departamento no trabaja en equipo con el Gobierno central, aseguró Luis Larrea, coordinador entre ambas entidades.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“No hay la coordinación, no se puede trabajar con alguien que quiere deshacer todo. Lastimosamente seguimos tropezando en la coordinación con el director del Sedes La Paz, creo que a veces en vez de ser una ayuda, es un perjuicio”, dijo Larrea, en un contacto telefónico con Página Siete.

Larrea –que fue designado hace siete días como coordinar entre el Sedes y el ministerio de Salud- explicó que hablaron de este tema con las autoridades del Gobierno. “No tenemos la ayuda del Sedes”, dijo e indicó que es la única institución departamental que no cumple con la entrega de datos.

“El director del Sedes destruyó el equipo y tenemos que volver a empezar”, explicó Larrea y adelantó que el lunes se realizará una reunión autoridades de todo el departamento paceño. “Aquellas personas que no quieren trabajar, las vamos a denunciar”, agregó. Indicó que ahora no es un momento para intervenir una institución, pero debe cumplir las normativas.

Recordó que se reunió con el director del Sedes. “Sabe que tenemos que coordinar”, dijo e indicó que en cada departamento habrá una autoridad de salud para trabajar en equipo.

Página Siete se comunicó con el director del Sedes, Freddy Valle, quien dijo que el martes dará una entrevista el martes para responder a las quejas por la falta de coordinación con el ministerio de Salud.

Respecto a las denuncias por la falta de atención –el día de su posesión como director del Sedes (el miércoles 8 de abril), Valle dijo que se conocen dos casos que se registraron problemas de descoordinación. “Se realizará la investigación y todo el seguimiento posible”, explicó.

Entre las denuncias que pesan sobre el Sedes La Paz están la falta de atención a pacientes sospechosos y positivos de coronavirus, además por las críticas y las observaciones a la aplicación del protocolo para atender a los casos de Covid-19.

El primero de esos casos es el de una mujer, de 80 años, que falleció en una clínica privada de La Paz, según un reporte médico que recibió Brújula Digital. El segundo es el de una mujer de 63 años que murió en una clínica perteneciente a un seguro de salud, informó Página Siete.

Días antes, la muerte del empresario Richard Sandoval por coronavirus reveló serias falencias del Sedes en la aplicación de los protocolos de atención de este tipo de casos, además mostró problemas en la coordinación de los servicios médicos y departamentales.

Ante las denuncias por falta de atención, en una breve conferencia y de forma escueta, el ahora exdirector del Sedes La Paz, Weimar Arancibia, dijo que sí atendieron a los pacientes, pero evitó dar detalles sobre las otras observaciones. De acuerdo con un informe interno de la Gobernación, documento al que tuvo acceso Página Siete Digital, los responsables admitieron que sí hubo demora en la toma de muestras en uno de los casos porque el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa) no les vendió los Medios de Transporte Viral (MTV), insumos necesarios para este trabajo. Informaron además que no tenían una ambulancia con equipos necesarios para el traslado de uno de los pacientes varones.

Horas después, el lunes 6 de abril, el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo Radji, desmintió esa versión e indicó que la institución departamental no quiere cooperar con el Gobierno para enfrentar el coronavirus. “La información que da el Sedes La Paz no es correcta. A mediados de marzo se suministró al laboratorio Inlasa 288 kits de pruebas y se los autorizó a realizar las mismas el día 23 de marzo. El día 29 marzo se le entregó 2.000 kits de reactivos adicionales. Así que decir que las pruebas no se realizan por falta de reactivos es falso. La realidad del asunto es que, desde el comienzo de la emergencia, el Sedes La Paz no ha querido cooperar con el Gobierno central”, explicó a través de sus redes sociales Mostajo.

Según observaciones, los registros de casos de Covid-19 del Sedes no coinciden con los informes de varios municipios. Por ejemplo, el Sedes detallaba que las cajas de salud y los centros privados -hasta las 20:30 del jueves- reportaron 57 casos positivos, 31 pertenecen al municipio de La Paz. Sin embargo, el alcalde Luis Revilla explicó que “de los 57 casos positivos que hasta ayer (el jueves 9) tenía el Sedes, 19 corresponden al municipio de La Paz y además hubo cinco decesos”.

El miércoles 8 de abril, en medio de denuncias por falta de atención a pacientes con coronavirus, la Gobernación de La Paz posesionó a Valle como director del Sedes. La flamante autoridad –que vuelve al cargo luego de 16 meses y en reemplazado de Weimar Arancibia- prometió que dará prioridad a la realización de pruebas para detectar casos positivos de Covid-19.

Fuente: paginasiete.bo