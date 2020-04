Fabol aguarda pago de los sueldos de febrero

Campeones

viernes, 24 de abril de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Diez clubes de la División Profesional no cumplieron con el compromiso de cancelar el sueldo de febrero para comenzar a negociar la reducción de salarios de los meses de marzo abril y mayo. Las instituciones cambiaron de discurso y ahora respondieron que mientras no llegue el dinero de la FIFA o de la Conmebol, esos montos no serán cancelados.

El secretario general de los Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), David Paniagua, explicó que en la anterior reunión que se tuvo con la comisión que designaron las instituciones, hubo el compromiso serio de cancelar febrero como punto de inicio para luego llegar a otros acuerdos.

“Ellos se habían comprometido de que todos los clubes iban a pagar febrero, ya estamos en abril y quieren discutir rtebaja de sueldos sin haber cancelado ese sueldo. Nosotros no sabemos qué plantearles a los jugadores cuando ya había algo consensuado”, explicó Paniagua.

El abogado agregó que el espíritu de la Fabol es avanzar con las negociaciones, pero actualmente hay confusión por la nueva postura que les hicieron conocer los clubes. “Nos dicen que se pagará con la plata de la Conmebol, estamos confundidos ya que ese mes no tiene nada que ver con la cuarentena por la pandemia del coronavirus”, sostuvo.