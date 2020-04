FIFA repartirá $us 150 millones entre federaciones en primera fase plan de ayuda

La FIFA repartirá en los próximos días entre sus 211 federaciones los fondos pendientes destinados a cubrir gastos operativos de 2019 y 2020 que ascienden a unos 150 millones de dólares, dentro de la primera fase de su plan de ayuda a la comunidad futbolística afectada por la pandemia.

Como parte de esta medida se abonarán al completo los fondos de 2019 y 2020 asignados a gastos operativos en el marco del «Reglamento de Forward 2.0» que aún estén pendientes de pago, según explicó la FIFA que concretó que esto se refiere en particular al segundo pago de 2020, previsto para julio, que se abonará de inmediato.

En circunstancias normales, las federaciones solo recibirían el total de fondos tras haber cumplido con criterios específicos; sin embargo, la FIFA los transferirá en este caso como una medida de apoyo activo para salvaguardar el fútbol en todas las federaciones.

Éstas recibirán en los próximos días 500.000 dólares cada una y los fondos pendientes de pago de 2019 y 2020.

La FIFA indicó en un comunicado que las federaciones tendrán que emplear esta ayuda inmediata para mitigar las consecuencias negativas de la COVID-19 en el fútbol, es decir, para cumplir las obligaciones económicas u operativas que puedan tener respecto a su personal y a terceros.

